Стрибок без парашута: директор Одеського зоопарку вигадав новий вид спорту (відео)

Директор КУ “Одеський зоопарк” Ігор Беляков до Дня сміху зробив одеситам приємний подарунок, відзнявши відео про новий вид спорту.
Відеоролик опублікований на YouTube-каналі Одеського зоопарку.
– Ми в Одеському зоопарку придумали новий вид спорту, називається “Стрибки без парашута” або інакше “Крила орла”. Зараз я на ваших очах піднімуся на повітряній кулі на висоту 2,5 тис метрів і стрибну без парашута, – розповів директор зоопарку.
Що сталося далі – дивіться у відеоролику:
Фото: скріншот з відеозапису
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