Одеські дорожники з висоти пташиного польоту показали, як ремонтують дороги сучасними методами (відео)

Про це повідомляє пресслужба Служба автомобільних доріг в Одеській області у Facebook.

Поточний середній ремонт автомобільної дороги Р-55 Одеса-Вознесенськ-Новий Буг на ділянці км 71+620 – км 86+860 (Березівський район, с. Донська Балка)

Ведуться роботи із застосування технології холодного ресайклінга. Холодний ресайклінг (англ. Recycling — вторинна переробка) – сучасний метод ремонту дорожнього покриття. Цей спосіб забезпечує відновлення основи дорожнього одягу завдяки повторному використанню старого покриття.

Технологія полягає у холодному фрезеруванні шарів дорожнього одягу з одночасним введенням у відфрезеровану суміш в’яжучих матеріалів (при необхідності додається новий кам’яний матеріал), перемішування вcix компонентів безпосередньо на об’єкті, розподілення отриманої суміші, планування автогрейдером та ущільнення.

Холодний ресайклінг – це найшвидший та надійний метод регенерації дорожньої основи. Використання старих шарів дорожнього покриття роблять технологію ще й найбільш економічно доцільною.

Поточний середній ремонт автомобільної дороги Р-55 Одеса-Вознесенськ-Новий Буг на ділянці км 71+620 – км 86+860 (Березівський район, с.Донська Балка)Ведуться роботи із застосування технології холодного ресайклінга.Холодний ресайклінг (англ. Recycling — вторинна переробка) – сучасний метод ремонту дорожнього покриття. Цей спосіб забезпечує відновлення основи дорожнього одягу завдяки повторному використанню старого покриття.Технологія полягає у холодному фрезеруванні шарів дорожнього одягу з одночасним введенням у відфрезеровану суміш в’яжучих матеріалів (при необхідності додається новий кам’яний матеріал), перемішування вcix компонентів безпосередньо на об'єкті, розподілення отриманої суміші, планування автогрейдером та ущільнення.Холодний ресайклінг – це найшвидший та надійний метод регенерації дорожньої основи. Використання старих шарів дорожнього покриття роблять технологію ще й найбільш економічно доцільною. Gepostet von Служба автомобільних доріг в Одеській області am Mittwoch, 1. April 2020

Фото: 24 канал

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!