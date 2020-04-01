В Одессе женщина потеряла ребенка, рожая дома

У 28-летней пациентки на седьмом месяце беременности случились преждевременные роды.

Она осталась дома, в скорую не звонила. Уже после родов вызвала врачей.

Об этом сообщает облГУНП.

По дороге в больницу младенец скончался.

О случившемся проинформировали правоохранителей. Тело новорожденного направили на экспертизу.

По факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований с пометкой “несчастный случай”.

По предварительной информации, роженица не становилась на учет. За ее состоянием наблюдают медики.

Фото: t-mall.store

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