В Одессе женщина потеряла ребенка, рожая дома

У 28-летней пациентки на седьмом месяце беременности случились преждевременные роды.
Она осталась дома, в скорую не звонила. Уже после родов вызвала врачей.
Об этом сообщает облГУНП.
По дороге в больницу младенец скончался.
О случившемся проинформировали правоохранителей. Тело новорожденного направили на экспертизу.
По факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований с пометкой “несчастный случай”.
По предварительной информации, роженица не становилась на учет. За ее состоянием наблюдают медики.
Фото: t-mall.store
★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!