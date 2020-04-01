К Юморине — о карантине: одесская Музкомедия создала «остросюжетный балетный ролик»

«Неспокойные времена настали для галактики Искусство…» — вот так немного грозно начинается умопомрачительно смешной «фантастический остросюжетный балетно-карантинный ролик», который к Юморине представили артисты балета Одесского академического театра музыкальной комедии им. М.Водяного.

Ну а в связи с тем, что неспокойные времена настали и для нас, то этим роликом театр щедро делится со всеми.

«Сюжет» от мастеров и хранителей ритма, синхрона и пластики (так назвали их одесские почитатели) довольно прост.

Артистам балета необходимо много и долго репетировать. Иначе, как вы понимаете, теряется форма. А как теперь репетировать? Конечно, только дома. Как это происходит, как раз и рассказывает новый творческий «продукт» театра.

В результате получилась короткометражка, которая поднимает настроение (это как минимум!), что, собственно, и требовалось доказать.

Впрочем, это тот случай, когда таки надо видеть! У нас же — Юморина, пусть даже в суровых карантинных тонах.

Смотрим вместе по ссылке.

Фото: пресс-служба театра музкомедии, m.2gis.ua

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