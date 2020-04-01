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Новости Одессы и Одесской области

Гралася з незнайомою дівчинкою: в Одесі патрульні допомогли розшукати 5-річну дівчинку

Гралася з незнайомою дівчинкою: в Одесі патрульні допомогли розшукати 5-річну дівчинку

Одеські патрульні оперативно розшукали дитину, яка загубилася.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.

Сьогодні вдень на спецлінію 102 подзвонив стурбований чоловік й попросив допомоги у пошуку його 5-річної дочки. Подія трапилася у Київському районі міста поблизу скверу Академіка Корольова.

Зі слів мами, її дочка почала гратись із незнайомою дівчинкою, жінка відволіклася на найменших дітей, а коли озирнулася, дитини вже не було. Інспектори оперативно опрацювали прилеглу територію і вже за десять хвилини знайшли дівчинку. Дитину повернули мамі.

Також патрульні провели профілактичну бесіду та попросили надалі ретельніше стежити за дочкою.

Закликаємо батьків бути уважними до своїх дітей та не залишати їх без нагляду.

Фото: Патрульна поліція

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