Юморина в нынешних реалиях: как в центре Одессы отгуляли день смеха (фото)

Карантин внес коррекивы во все сферы жизни одесситов. Вот и излюбленный праздник горожан переместился в интернет.

Многие одесситы, правда, давно не ходят на парады и не шагают в праздничной атрибутике по улицам. Но это же все-таки традиция, которую ценит наш народ.

Да и от приезжих, ежегодно посещающих Юморину, какая-никакая копеечка в карман предприимчивых местных жителей. Но нынешнее 1 апреля совсем не сделало “Одессе-маме” настроения.

По Дерибасовской гуляют редкие прохожие, передает dumskaya.net. А из праздничной атрибутики на них – только маски.

Практически везде тихо. Но кое-где нет-нет – и проскочит типично одесская шутка. Например, “Дорогой, не надо портить мои лучшие дни карантина”. В общем, остатки оптимизма не утрачены, и это радует.

Тем, кто вышел, повезло. Места много – гуляй – не хочу. Можно даже сделать снимок с 12-м стулом, к которому вечно толпится очередь.

А перед зданием оперного театра нет припаркованных машин, что тоже будет не лишним запечатлеть – для потомков.



Фото: dumskaya.net

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