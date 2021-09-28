Говорит и показывает «Привоз»: улыбки главного рынка Одессы

Судя по реакции читателей, совет ходить чаще на «Привоз» пришелся по душе. И я решил снова поделиться своими впечатлениями от очередного вояжа в «чрево Одессы», где прямо-таки бурлит продающе-покупательская жизнь со своими неповторимыми нюансами.

Волшебный трон удачи

Ну скажите, уважаемые читатели, в каких-то там соединенных или разъединенных штатах, каком-то Евросоюзе, Индии, Китае, Корее, Японии, не говоря уже об Африке, предложат вам посидеть на невзрачном, видавшем виды пластмассовом стуле за пять гривен?! Такое «аттракционное» шоу возможно только на «Привозе»! А его значимость и неординарность подчеркивается предупреждением, коряво нацарапанным на куске картона: «Штраф за один плевок – 30 грн.» Вот и подумай, что лучше: или посидеть на стуле, таки да «почти за так», как изрек его балагуристый, худощекий хозяин, или облегчить свой кошелек на в шесть раз большую сумму, сплюнув от невосприятия такой заманухи. И как ни странно, люди садились на «волшебный трон», гарантировавший за прикосновение к нему задним местом удачу, расплывались в улыбке, фоткались. А вот плевков не наблюдалось. Придумщик этого, на первый взгляд безалаберного действа, явно не лишен определенных способностей к психоанализу.

Хочешь жить – маскируйся

Посидел для антуражу на пластмассе и я. С приподнятым настроением направил свои стопы к «молочке», чтобы прицениться к творожку, сметане, брынзочке. Подхожу к той торговке, у которой создалась очередь – значит, товар опробован дегустаторами на качество. За мной пристроились две подруги. Одна высокая, что тебе каланча, а другая приземистая – паляница с головой. Обе в масках, разговорчивые. Каланча говорит: «Катерина, глянь, в масках почти никого, мы с тобою, как две дуры зануздались». Паляница ответствует: «А ти чула у тролейбусі, що треба робити з метою запобігання росповсюдженню короновірусу?» – «Та чула, чула. Только я б не так объявляла, а отак: хочешь сдохнуть – будь без маски, хочешь жить – так маскируйся». Очередь засмеялась, но никто не замаскировался, только я достал маску и нтянул ее на подбородок, чтобы подтвердить действенность вердикта «каланчи».

Ранее мы рассказывали о том, что говорят одесситы об одесском юморе.

С гороскопом не везет

После «молочки» отправился к овощным рядам, которые теперь так сужены скобяно-стеклянным, обувным и галантерейно-пластмассовым ширпотребом, что к ним не так-то просто и пробраться. И козе ясно, что все эти бутики-шмутики здорово подпортили исторически сложившееся лицо «Привоза». Мне они привлекательны тем, что там можно услышать «интересный разговор на весь «Привоз»:

– Мила, я, кажется, июль и август сработала по нулям. Но чего сентябрь даст, боюсь и думать. Гороскоп снова хреновый. Хоть бы на горшок вышло.

Мила, глотнув исходящее паром кофе из огромной керамической чашки, ответствовала:

– Не нуди. Я по гороскопу, подруга, уже и наследство поимела, и в Европу отовариться счухала, и на Шершелях позагорала, и замуж вышла, а реально ни хрена не поменялось. Так шо ты опустись здесь, на свои трусы, колготы, лифчики.

– Ну, ты, Милка, в натуре не только по гороскопу, а и по жизни змея.

Что до Европы, так тут, на «Привозе», ей есть чему поучиться. К примеру, рекламному дизайну. Прямо на затоптанном асфальте (не надо голову задирать, шеей вертеть) белой краской полуметровыми буквами извещается всем, всем, всем: «Кредиты – 100 000. Звоните…» (номер телефона не буду писать, чтобы потом не быть обвиненным в пособничестве мошенникам). И еще: «Наші ковбаси зі справжнього мяса», «Вам хочеца пивасика? Оно у нас есть!», «Пейте хлопці кофе наше, хочь украинец ты, хочь рашен».

Ранее мы рассказывали о том, как в Одессе «сделать базар» на Привозе и посмеяться.

Торговля важнее товара

А возьмите оборудование временных торговых мест на Привозе. Какой, скажите, там немец, поляк, француз, зимбабвец и прочий швед сможет расположиться на квадратном метре асфальта со своими бутылками с молоком, мешком картошки, пучками петрушки, укропа, домашними яйцами свежайшей носки и при этом испытывать чувство личного достоинства перед теми, кто пытается сбить цену на его первозданной свежести продукт. Кстати, приезжие сначала ищут товар, который им понравится, а потом спрашивают цену, а вот одесситы в пику им, транжирящим деньги, поступают наоборот.

– Почем этот несчастный твой лук, хозяйка? – спрашивает пренебрежительно-тягуче дородная дама с еще пустой, сплетенной из лозняка, корзинкой.

Я возьми да и встрянь:

– А разве и лук бывает несчастным?

– И шо вам такое спрашивать. Видно ж, шо он рос где-то в подвале и солнца не видел, – услышал хитро-беззлобное.

Хотя лук, на мой взгляд, был прекрасный. Зато обиженная хозяйка отбрила привиредливую «купчиху», когда та спросила:

– А эти меньше средненьких твои яички почем?

– Дама, пора бы уяснить, что яички у мужиков, а это куриное яйцо. Пошли дальше.

– Ты шо, медин проходила? – «отгавкнулась» дама.

Прежде чем думать, надо подумать

После этого столкновения извечных противоположностей «купи-продай» я направился неторопливо, вслушиваясь в словесные «перекидоны» продавцов и покупателей. К тяжелоатлетического телосложения прордавщице моркови, картошки, свеклы, капусты подрулил молодой вертлявый человек. Изображая на невыбритом лошадиного типа лице озабоченность, он затараторил картаво:

– Слушайте, милочка, выручите типа мне надо позвонить больной бабушке. На полминутки. Не откажите в выручалке, типа, мне срочняк.

Та, хлопнув в пухлые ладони, отрезала:

– Слушай сюда из наших уст, только тебе: сгинь!

И парень сгинул одуванчиком. А «тяжелоатлетка» просветила меня:

– Моя соседка уже одного выручила. Теперь без телефона. Шоб ты знал.

Поблагодарив за совет, двинулся к рыбному ряду. По пути слышу ласковое:

– Рибонька, бегом сюдой! Очень бегом. Ты у меня гениальная.

Находящаяся в каких-то пяти метрах не менее чем стокилограммовая «рибонька», еле переставляя ноги, сердито бурчит:

– А шо ж ты, как бык, упираешь на своем?

– Это уже другой вопрос, рибонька. И вообще, тебя так много, ужасно много!

Возле посудного ларечка узкоплечий, более мужичок, чем мужчина, в морской фуражке говорит молодящейся супруге:

– Погляди на эту цацу. Могем возьмем?

– Таки да, но лучше подумать.

– Ты только прежде чем подумать, хорошенько подумай. А потом война план покажет.

Ну просто мегаприкольно наблюдать и слушать это привозовское «всякое все». Поразглядывав вяленых карасей, ухожу, а вслед:

– Мужчина, так вы хотя бы шо сказали.

А у свежих, трепещущих на прилавке карасей, слышу:

– Риба моя, тебя шо уже расстроили?

– Если откровенно размыслить, то да. У вас тут все одуренно дорого.

– А ты хотела на шару?

– Не на шару, а на хапгеволт. Усекла?

Собеседницы смеются и мирно прощаются.

Полмузыки за полставки

Два молодых человека, в одинаковых, ниже колен, коричневых шортах и белых, жаждущих стирки куртках пьют пиво у переносной наливайки, приютившейся под разноцветным зонтом. Тот, что пониже ростом, отхлебнув, чмокает губами и говорит:

– Видел твой хор по телеку. Удивило не то, шо он хреновато пел, а шо ты, Котя, одной рукой дерижировал. Вне всяких критик.

Его визави добродушно улыбается и речет:

– Я шо, дурень махать им обеими руками за полставки? – Затем, выплеснув остатки напитка себе под ноги, резюмировал. – Слушай, Гошик, если сие пойло – пиво, то шо ж тогда вода? Линяем отсюда. Надо было с водярой не мешать.

А я, глядя вслед изрядно пошатывающимся интеллигентам, невольно вспомнил анекдот о том, как напившегося до чертиков и усевшегося в лужу мужика начала облизывать собака, а он говорил: все-все, хоть целуйте меня, хоть не целуйте, я больше за стол не сяду.

Покидая «Привоз», зафиксировал примагнитивший мое внимание пассаж:

– Палыч, и как ви себя себе имеете?

– Пока еще не отпели, но на всяк случ на Западном местечко забили.

– Издрасте, я ваша тетя. Та ви себе еще в натуре пэрсик. Многая вам лета.

Мысленно пожелав и незнакомому мне Палычу, и бесподобному «чреву Одессы» многая лета, я двинулся знакомым маршрутом к дому, чтобы вновь вернуться на «Привоз», подлечить свой невроз. И ни в коем случае не соблазниться дешевеньким алкопойлом. Чтобы не поиметь в свой адрес то, что услышал в маршрутке-душегубке от миловидной, расписанной тату девушки:

– Мущина, закрой маской свой рот с выхлопным перегаром, а иначе я тебе его сама захлопну.

Маршрутка наполнилась смехом, а «мущина» отпарировал на угрозу:

– У кого ты взяла мозги, шоб это додуматься?

Слушал и записывал Виктор Мамонтов

Ранее мы рассказывали о легендах и былях одесского Привоза.