Что отмечают православные 8 марта: чествование преподобного Феофилакта Исповедника и другие церковные праздники

Церковный праздник сегодня, 8 марта. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
8 марта 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
8 марта по новому церковному календарю православные верующие чтят память преподобного Феофилакта Исповедника
Кем был Феофилакт Исповедник
В VIII веке, во время распространения иконоборческой ереси, Феофилакт проживал в Константинополе. После смерти императора Льва IV Хозара, который поддерживал ее, на трон вступил Константин VI, который быстро сменил патриархов. Новым патриархом стал Тарасий, который созвал Вселенский Собор и осудил иконоборцев.
Феофилакт был учеником Тарасия и получил благословение патриарха отправиться в монастырь на берегу Черного моря, где молился и проповедовал. Ему было даровано чудотворение, и позже он был освящен епископом.
После возвращения на трон иконоборца Льва V Армянина, ересь получила новый толчок. Даже патриарх Никифор не мог повлиять на императора. Феофилакт участвовал в переговорах, где он остро осуждал еретиков. За это его отправили в далекую крепость, где он провел 30 лет и умер тихо в старости.
Народные приметы 8 марта
Приметы этого дня говорят следующее:
- смотрели, какой сегодня день: уже вернулись домой жаворонки — будет теплой весна;
- днем сильный туман — ждите заморозков;
- с южной стороны много птичьих гнезд — лето будет холодным;
- какая погода — такой она будет все три летних месяца.
Что нельзя делать 8 марта
Сегодня нельзя делать следующее:
- думать о плохом, концентрироваться на негативе;
- грустить, иначе весь год в тоске проведешь;
- выяснять отношения, кричать и ругаться.
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