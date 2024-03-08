Что отмечают православные 8 марта: чествование преподобного Феофилакта Исповедника и другие церковные праздники

8 марта 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

8 марта по новому церковному календарю православные верующие чтят память преподобного Феофилакта Исповедника

Кем был Феофилакт Исповедник

В VIII веке, во время распространения иконоборческой ереси, Феофилакт проживал в Константинополе. После смерти императора Льва IV Хозара, который поддерживал ее, на трон вступил Константин VI, который быстро сменил патриархов. Новым патриархом стал Тарасий, который созвал Вселенский Собор и осудил иконоборцев.

Феофилакт был учеником Тарасия и получил благословение патриарха отправиться в монастырь на берегу Черного моря, где молился и проповедовал. Ему было даровано чудотворение, и позже он был освящен епископом.

После возвращения на трон иконоборца Льва V Армянина, ересь получила новый толчок. Даже патриарх Никифор не мог повлиять на императора. Феофилакт участвовал в переговорах, где он остро осуждал еретиков. За это его отправили в далекую крепость, где он провел 30 лет и умер тихо в старости.

Народные приметы 8 марта

Приметы этого дня говорят следующее:

смотрели, какой сегодня день: уже вернулись домой жаворонки — будет теплой весна;

днем сильный туман — ждите заморозков;

с южной стороны много птичьих гнезд — лето будет холодным;

какая погода — такой она будет все три летних месяца.

Что нельзя делать 8 марта

Сегодня нельзя делать следующее:

думать о плохом, концентрироваться на негативе;

грустить, иначе весь год в тоске проведешь;

выяснять отношения, кричать и ругаться.

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