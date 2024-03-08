Що відзначають православні 8 березня: вшанування преподобного Феофілакта Сповідника та інші церковні свята

Церковне свято сьогодні, 8 березня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.
8 березня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем
8 березня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять преподобного Феофілакта Сповідника
Ким був Феофілакт Сповідник
У VIII столітті, під час поширення іконоборчої єресі, Феофілакт проживав у Константинополі. Після смерті імператора Лева IV Хозара, який підтримував її, на трон вступив Костянтин VI, який швидко змінив патріархів. Новим патріархом став Тарасій, який скликав Вселенський Собор і засудив іконоборців.
Феофілакт був учнем Тарасія і отримав благословення патріарха вирушити до монастиря на березі Чорного моря, де молився і проповідував. Йому було даровано дивотворення, і пізніше він був освячений єпископом.
Після повернення на трон іконоборець Лев V Вірменин, єресь отримала новий поштовх. Навіть патріарх Никифор не міг вплинути на імператора. Феофілакт брав участь у переговорах, де він гостро засуджував єретиків. За це його відправили в далеку фортецю, де він провів 30 років і помер тихо в старості.
Народні прикмети 8 березня
Прикмети цього дня говорять наступне:
- дивилися, який сьогодні день: вже повернулися додому жайворонки — буде теплою весна;
- вдень сильний туман — чекайте на заморозки;
- з південного боку багато пташиних гнізд — літо буде холодним;
- яка погода — такою вона буде всі три літні місяці.
Що не можна робити 8 березня
Сьогодні не можна робити таке:
- думати про погане, концентруватися на негативі;
- сумувати, інакше весь рік в тузі проведеш;
- з’ясовувати стосунки, кричати і лаятися.
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