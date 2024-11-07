Что отмечает церковь сегодня, 7 ноября, и почему нельзя конфликтовать и ссориться

Сегодня, 7 ноября, церковь отмечает по новому календарю (20 ноября по старому) день памяти святого мученика Феодота Анкирского (Феодота, корчемника). Рассказываем, что можно и чего нельзя делать в этот день и у кого сегодня именины.
Святой мученик Феодот: имел особый дар
Феодот жил в III веке в Анкире Галатийской (ныне город Анкара в Турции). У него была своя гостинница, Феодот был женат и вел праведный образ жизни – много молился и придерживался поста. Язычникам и иудеям Феодот рассказывал о Христе, благодаря чему многие уверовали. Также, по преданию, Феодот имел особый дар: мог лечить больных возложением рук.
Все изменилось, когда на престол взошел император Диоклетиан, который начал гонения на христиан. По его велению в Анкиру отправили жестокого наместника Феотекна, и многим христианам пришлось бежать из города. Феотекн известил, что все, исповедующие христианство, должны поклониться идолам и принести жертвы – тех, кто этого не делал, казнили.
Феодот Анкирский в своей гостинице укрывал христиан от преследователей, кормил их, а тех, кого казнили, сам хоронил. Когда в Анкире закрыли последнюю христианскую церковь, литургии стали проводить у Феодота. Но вскоре на него донесли правителю. Феодот погиб. Мученика похоронили в Малосе, позже там построили церковь в честь святого.
По старому церковному календарю сегодня день памяти мучеников Маркиана и Мартирия, которые пострадали за христианскую веру в IV столетии, а также преподобных Мартирия, диакона и Мартирия, затворника, Киево-Печерских.
О чем говорят приметы на 7 ноября
По приметам этого дня судят, какими будут погода в ближайшее время, зима и даже весна:
- туман утром – будет оттепель;
- листья еще не опали – к суровой зиме;
- вороны сидят на нижних ветках – поднимется сильный ветер;
- выпало много снега – в следующем году будет хороший урожай;
- солнечный день – к ранней весне;
- сухая погода, без осадков – зима будет с морозами и метелями;
- звезды тусклые – к холодам и ненастью.
В народе сегодня Федотов день. В старину по традиции в этот день прикармливали синиц, воробьев, щеглов, свиристелей, а если видели зимородка, значит, зима пришла окончательно.
Выбор редакции: Ждать ли в Одессе погодных «сюрпризов» 7 ноября
Что сегодня нельзя делать
- Рыбакам запрещалось в этот день продавать свой улов, иначе удача отвратится от них на целый год.
- Также нельзя прогонять птиц, кричать на них – в жизнь придет большое несчастье.
- Не следует конфликтовать, ссориться, это к проблемам со здоровьем.
- Нельзя покупать дорогие вещи – долго не прослужат.
- Считается, что 7 ноября нужно также опасаться сомневаться в чем-либо – если замешкаться и упустить момент, то можно потерять что-то важное.
Что можно делать сегодня
- В православный праздник сегодня в молитвах к святому Феодоту просят помощи в делах, исцеления от болезней и укрепления веры.
- И поскольку в народе считается, что святой покровительствует рукоделию, день считается благоприятным для вышивания и шитья.
- Женщины в этот день обязательно занимались рукоделием, верили, что это принесет счастье и благополучие в семью. Также проводили хотя бы легкую уборку, чтобы выбросить все плохое, на место которого придет хорошее.
У кого именины 7 ноября
- Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Алексей, Афанасий, Богдан, Валерий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Евгений, Елизавета, Иван, Иларион, Кирилл, Константин, Михаил, Николай, Никон, Павел, Сергей, Федор, Федот.
- По старому стилю день ангела у Афанасия, Валериана, Валерия, Матроны.