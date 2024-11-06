Новости Одессы и Одесской области

Ждать ли в Одессе погодных «сюрпризов» завтра, 7 ноября

Ждать ли в Одессе погодных «сюрпризов» завтра, 7 ноября

Завтра, в четверг, 7 ноября 2024 года, погода в Одессе и Одесской области существенно не изменится. Осадков не ожидается, а воздух днем прогреется не более чем до 12-15°С.

Таким прогнозом поделился Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе на 7 ноября

По информации синоптиков, завтра в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-3°С тепла, днем 12-14°С.

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Прогноз погоды в Одесской области на 7 ноября

По Одесской области на завтрашний день прогнозируют переменную облачность. Без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем она поднимется до 10-15°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

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