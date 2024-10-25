Церковные праздники 25 октября: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

25 октября в церковном календаре — день памяти святых мучеников Маркиана и Мартирия.

Что это за день

Маркиан и Мартирий, будучи римскими военными, проявили невероятную силу веры и непоколебимость перед лицом смертельной опасности. Маркиан, командир войска, и Мартирий, простой солдат, отказались выполнять приказы, которые противоречили их христианским убеждениям. Они не склонились перед римскими богами, даже под угрозой казни, что сделало их символами мужества и духовной непоколебимости.

За свою твердость и верность вере, святые были осуждены на смерть, приняв мученическую судьбу во имя христианства. Их казнь стала примером для многих других христиан, живших во времена преследований. Сегодня мощи Маркиана и Мартирия хранятся в римских катакомбах, а их память живет в сердцах верующих, которые чтят этих мужественных воинов как святых мучеников, отмечая их день примерами веры и духовной стойкости.

Что нельзя делать 25 октября

Запрещается сквернословить, ругаться.

Нельзя отказывать нуждающимся в помощи.

Не следует врать, клеветать, сплетничать.

Народные приметы 25 октября

смотрели, какой сегодня день: звезды на небе яркие к морозу, тусклые — будет потепление;

много звезд ночью — в следующем году будет большой урожай гороха;

услышать гром — к теплой и снежной зиме;

утром туман — ждите потепления.

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