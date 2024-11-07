Що відзначає церква сьогодні, 7 листопада, і чому не можна конфліктувати та сваритися

Святий мученик Феодот: мав особливий дар

Феодот жив у ІІІ столітті в Анкірі Галатійській (нині місто Анкара в Туреччині). Він мав свій готель, Феодот був одружений і вів праведний спосіб життя – багато молився і дотримувався посту. Язичникам та юдеям Феодот розповідав про Христа, завдяки чому багато хто увірував. Також, за переказами, Феодот мав особливий дар: міг лікувати хворих на покладання рук.

Все змінилося, коли на престол зійшов імператор Діоклетіан, який почав переслідування християн. За його велінням до Анкіри відправили жорстокого намісника Феотекна, і багатьом християнам довелося тікати з міста. Феотекн повідомив, що всі, хто сповідує християнство, повинні вклонитися ідолам і принести жертви – тих, хто цього не робив, стратили.

Феодот Анкірський у своєму готелі приховував християн від переслідувачів, годував їх, а тих, кого стратили, сам ховав. Коли в Анкірі закрили останню християнську церкву, літургії почали проводити у Феодота. Але невдовзі на нього донесли правителю. Феодот загинув. Мученика поховали в Малосі, згодом там збудували церкву на честь святого.

За старим церковним календарем сьогодні день пам’яті мучеників Маркіана та Мартирія, які постраждали за християнську віру в IV столітті, а також преподобних Мартирія, диякона і Мартирія, самітника, Києво-Печерських.

Про що говорять прикмети на 7 листопада

За прикметами цього дня судять, якими будуть найближчим часом погода, зима і навіть весна:

туман вранці – буде відлига;

листя ще не опали – до суворої зими;

ворони сидять на нижніх гілках – підніметься сильний вітер;

випало багато снігу – наступного року буде добрий урожай;

сонячний день – до ранньої весни;

суха погода, без опадів – зима буде з морозами та хуртовиною;

зірки тьмяні – до холодів та негоди.

У народі сьогодні Федотів день. Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотно, то зима буде холодною.

Що сьогодні не можна робити

Рибалкам заборонялося цього дня продавати свій улов, інакше удача відвернеться від них на цілий рік.

Також не можна проганяти птахів, кричати на них – у життя прийде велике нещастя.

Не слід конфліктувати, сваритися, це до проблем зі здоров’ям.

Не можна купувати дорогі речі – довго не прослужать.

Вважається, що 7 листопада потрібно також побоюватися сумніватися в чомусь – якщо забаритися і згаяти момент, то можна втратити щось важливе.

Що можна робити сьогодні

У православне свято сьогодні у молитвах до святого Феодота просять допомоги у справах, зцілення від хвороб та зміцнення віри.

І оскільки в народі вважається, що святий опікується рукоділлям, день вважається сприятливим для вишивання та шиття.

Жінки цього дня обов’язково займалися рукоділлям, вірили, що це принесе щастя та добробут у сім’ю. Також проводили хоча б легке прибирання, щоб викинути все погане, на місце якого прийде гарне.

У кого іменини 7 листопада