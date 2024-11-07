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Що відзначає церква сьогодні, 7 листопада, і чому не можна конфліктувати та сваритися

Що відзначає церква сьогодні, 7 листопада, і чому не можна конфліктувати та сваритися

Сьогодні, 7 листопада, церква відзначає за новим календарем (20 листопада за старим) день пам’яті святого мученика Феодота Анкірського (Феодота, корчемника). Розповідаємо, що можна і чого не можна робити цього дня і в кого сьогодні іменини.

Святий мученик Феодот: мав особливий дар

Феодот жив у ІІІ столітті в Анкірі Галатійській (нині місто Анкара в Туреччині). Він мав свій готель, Феодот був одружений і вів праведний спосіб життя – багато молився і дотримувався посту. Язичникам та юдеям Феодот розповідав про Христа, завдяки чому багато хто увірував. Також, за переказами, Феодот мав особливий дар: міг лікувати хворих на покладання рук.

Все змінилося, коли на престол зійшов імператор Діоклетіан, який почав переслідування християн. За його велінням до Анкіри відправили жорстокого намісника Феотекна, і багатьом християнам довелося тікати з міста. Феотекн повідомив, що всі, хто сповідує християнство, повинні вклонитися ідолам і принести жертви – тих, хто цього не робив, стратили.

Феодот Анкірський у своєму готелі приховував християн від переслідувачів, годував їх, а тих, кого стратили, сам ховав. Коли в Анкірі закрили останню християнську церкву, літургії почали проводити у Феодота. Але невдовзі на нього донесли правителю. Феодот загинув. Мученика поховали в Малосі, згодом там збудували церкву на честь святого.

За старим церковним календарем сьогодні день пам’яті мучеників Маркіана та Мартирія, які постраждали за християнську віру в IV столітті, а також преподобних Мартирія, диякона і Мартирія, самітника, Києво-Печерських.

Про що говорять прикмети на 7 листопада

Погода, осінь, осіннє листя

За прикметами цього дня судять, якими будуть найближчим часом погода, зима і навіть весна:

  • туман вранці – буде відлига;
  • листя ще не опали – до суворої зими;
  • ворони сидять на нижніх гілках – підніметься сильний вітер;
  • випало багато снігу – наступного року буде добрий урожай;
  • сонячний день – до ранньої весни;
  • суха погода, без опадів – зима буде з морозами та хуртовиною;
  • зірки тьмяні – до холодів та негоди.

У народі сьогодні Федотів день. Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотно, то зима буде холодною.

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Що сьогодні не можна робити

  • Рибалкам заборонялося цього дня продавати свій улов, інакше удача відвернеться від них на цілий рік.
  • Також не можна проганяти птахів, кричати на них – у життя прийде велике нещастя.
  • Не слід конфліктувати, сваритися, це до проблем зі здоров’ям.
  • Не можна купувати дорогі речі – довго не прослужать.
  • Вважається, що 7 листопада потрібно також побоюватися сумніватися в чомусь – якщо забаритися і згаяти момент, то можна втратити щось важливе.

Що можна робити сьогодні

  • У православне свято сьогодні у молитвах до святого Феодота просять допомоги у справах, зцілення від хвороб та зміцнення віри.
  • І оскільки в народі вважається, що святий опікується рукоділлям, день вважається сприятливим для вишивання та шиття.
  • Жінки цього дня обов’язково займалися рукоділлям, вірили, що це принесе щастя та добробут у сім’ю. Також проводили хоча б легке прибирання, щоб викинути все погане, на місце якого прийде гарне.

У кого іменини 7 листопада

  • Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Олександр, Олексій, Опанас, Богдан, Валерій, Василь, Веніамін, Георгій, Григорій, Євген, Єлизавета, Іван, Іларіон, Кирило, Костянтин, Михайло, Микола, Никон, Павло, Сергій, Федір , Федот.
  • За старим стилем день ангела в Афанасія, Валеріана, Валерія, Матрони.
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