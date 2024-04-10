Новини Одеси та Одеської області

Що відомо про єдиного визволителя Одеси, який дожив до 80-ї річниці

Що відомо про єдиного визволителя Одеси, який дожив до 80-ї річниці

В Одесі залишилося три ветерани Другої світової війни, які обороняли наше місто. З них тільки один учасник визволення міста від загарбників – це Євгеній Семенович Ахлупін. У квітні 1944 року йому було всього 15 років.

30 вересня Євгенію Семеновичу виповнилося 94 роки.

Війну він зустрів дванадцятирічним, жив тоді у Великій Михайлівці, куди родина перебралася з Одеси. А у свої майже чотирнадцять уже брав участь у партизанському русі.

З 1943 року юнак працював в одеському підпіллі, був розвідником у Партизанській патріотичній групі.

Детально про те, як Євгеній Ахлупін наближав перемогу, його правду про війну та окупацію читайте тут.

Як повідомили в мерії, почесний ветеран України – Євгеній Семенович Ахлупін щомісяця отримує муніципальну допомогу в розмірі 3000 грн, а також адресну щомісячну стипендію Одеського міського голови в розмірі 5000 грн.

Сьогодні, 10 квітня 2024 року, Одеса знову відзначає річницю визволення міста від фашистських загарбників в умовах повномасштабної війни. Від самого ранку Одеса та область перебувають під прицілом ворожих ракет.

Тому офіційні святкові заходи не проводяться. Але з нагоди пам’ятної дати відбулися церемонії покладання квітів до пам’ятника Невідомому матросу на Алеї Слави та обеліску “Крила Перемоги” на площі Десятого квітня.

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