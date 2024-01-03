Що робити пасажирові, який спізнився на потяг через тривогу: відповідь “Укрзалізниці”

Про це повідомила прес-служба Укрзалізниці.

Зазначається, що пасажирські, евакуаційні, медичні та інші потяги Укрзалізниці, включаючи Kyiv City Express та Dnipro City Express, під час повітряної тривоги курсують за графіком. Очікувати рейс пасажири мають у укриттях, а посадка та висадка має здійснюватися через підземні переходи, якщо вони є.

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Якщо через тривалу повітряну тривогу пасажир не встиг на поїзд, провідники та стюарди Укрзалізниці допустять його на наступні рейси аналогічного напрямку протягом доби.

Для того, щоб для пасажира знайшли вільні місця на таких рейсах, потрібно звернутися із запитом у месенджерах (Viber, Telegram, Facebook, Apple Messages), додатку або за телефоном 0 800 503 111.

Нагадаємо, на початку грудня “Укрзалізниця” запустила сервіс бронювання квитків для військових.