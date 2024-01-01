В Одесской области начали работать новые камеры автофиксации нарушений Правил дорожного движения

Об этом сообщили в Патрульной полиции Одесской области.

В сообщении говорится, что всего в Украине заработают 50 камер, которые будут следить за выполнением Правил дорожного движения. 19 из них прекратили свою работу из-за полномасштабного вторжения России, 31 комплекс заработает впервые.

В Одесской области будут установлены три таких комплекса:

на 96 км+449 автодороги М-15, направление направления прибора с. Монаши,

на 120 км+354 автодороги М-15, направление направления прибора с. Михайловка

на 364 км+792 автодороги М-05, направление направления прибора г. Одесса

Как сообщили в Патрульной полиции со ссылкой на заместителя начальника департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого, наибольшее количество новых комплексов начало работать в Николаеве и области — 12 штук.

Фото иллюстративное