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В Одесской области начали работать новые камеры автофиксации нарушений Правил дорожного движения

В Одесской области начали работать новые камеры автофиксации нарушений Правил дорожного движения

С сегодняшнего дня, 1 января, на автодорогах Одесщины начали работать три новых комплекса автофиксации нарушений Правил дорожного движения водителями.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Одесской области.

В сообщении говорится, что всего в Украине заработают 50 камер, которые будут следить за выполнением Правил дорожного движения. 19 из них прекратили свою работу из-за полномасштабного вторжения России, 31 комплекс заработает впервые.

В Одесской области будут установлены три таких комплекса:

  • на 96 км+449 автодороги М-15, направление направления прибора с. Монаши,
  • на 120 км+354 автодороги М-15, направление направления прибора с. Михайловка
  • на 364 км+792 автодороги М-05, направление направления прибора г. Одесса

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Как сообщили в Патрульной полиции со ссылкой на заместителя начальника департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого, наибольшее количество новых комплексов начало работать в Николаеве и области — 12 штук.

Фото иллюстративное

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Редакция ПРОФИЛЬ

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