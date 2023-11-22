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«Укрзализныця» запускает новый маршрут из Одессы

«Укрзализныця» запускает новый маршрут из Одессы

«Укрзализныця» представила новый график движения поездов на 2024 год. Он предусматривает запуск прямого маршрута из Одессы в Запорожье, а также улучшение графика движение поезда до западной границы в Перемышль.

Об этом сообщает «Укрзализныця».

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Укрзализныця назначила новый внутренний рейс, благодаря которому Одесса получит прямое сообщение с Запорожьем. Поезд №51/52 Одесса-Запорожье будет курсировать через день, предоставляя днепровцам дополнительную опцию поездки в Одессу.

Также национальный перевозчик ускоряет движение поезда №35/36 Одесса – Перемышль – Одесса.

Из Одесса в Перемышль время в пути сократится на 50 мин.
Из Перемышля в Одессу – почти на 2 часа.

«Ускорение поезда №35/36 Одесса – Перемышль дает вдвое больше времени на пересадку на поезд ИС56 Перемышль (07:23) – Берлин (17:06)», — говорится в сообщении.

Всего в плане «Укрзализныци» на 2024 год запустить 14 новых рейсов: 11 внутренних и 3 международных. Кроме того, предусмотрено улучшение 19 рейсов по Украине и за границу.

Напомним, Укрзализныця запустила новый маршрут в Европу: что нужно знать одесситам

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Редакция ПРОФИЛЬ

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