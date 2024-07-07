Число жертв ракетной атаки по порту Черноморска выросло до 2-х

Число жертв ракетной атаки по порту Черноморска выросло до 2-х

Количество погибших в результате ракетного удара по портовой инфраструктуре в Черноморске Одесской области увеличилось до двух – вечером 6 июля в больнице скончалась еще одна пострадавшая.

Об этом сообщил сегодня, 7 июля, городской голова Черноморска Василий Гуляев.

Гуляев напомнил, что 4 июля враг нанес ракетный удар по гражданской припортовой инфраструктуре. В результате ракетной атаки на месте погибли молодая женщина, еще семь человек были ранены.

«К большому сожалению, вчера в больнице скончалась еще одна женщина. Выражаю искренние соболезнования родным и близким умерших, а раненым – скорейшего выздоровления», – написал в Facebook мэр Черноморска.

Напомним, утром субботы, 6 июля, враг нанес очередной удар баллистикой по территории Одесской области. Сообщалось о «прилете» возле города Южного.

Но позже стало известно, что россияне уничтожили под Южным макеты украинской системы ПВО, который приняли за систему «Патриот».

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Редакция ПРОФИЛЬ
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