Число жертв ракетной атаки по порту Черноморска выросло до 2-х

Об этом сообщил сегодня, 7 июля, городской голова Черноморска Василий Гуляев.

Гуляев напомнил, что 4 июля враг нанес ракетный удар по гражданской припортовой инфраструктуре. В результате ракетной атаки на месте погибли молодая женщина, еще семь человек были ранены.

«К большому сожалению, вчера в больнице скончалась еще одна женщина. Выражаю искренние соболезнования родным и близким умерших, а раненым – скорейшего выздоровления», – написал в Facebook мэр Черноморска.

Напомним, утром субботы, 6 июля, враг нанес очередной удар баллистикой по территории Одесской области. Сообщалось о «прилете» возле города Южного.

Но позже стало известно, что россияне уничтожили под Южным макеты украинской системы ПВО, который приняли за систему «Патриот».