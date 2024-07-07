Под Одессой оккупанты ударили «Искандерами» по макетам военной техники (видео)

Об этом сообщил накануне командующий Воздушными силами, генерал-лейтенант Николай Олещук.

«Конечно, и у нас, и у врага есть потери техники и людей. Но ни одна из сторон не говорит об этом публично. Понятно почему!

Как исключение, чтобы объяснить обществу, что не все так однозначно, демонстрирую два свежих вражеских удара «Искандерами-М», снятых с российских разведывательных БпЛА.

Аэродром Долгинцево (Кривой Рог – 3.07) и район «Южное» (Одесщина – 6.07) – личным составом Воздушных Сил успешно проведены мероприятия по пассивной обороне! Спасибо всем, кто помогает с качественными макетами самолетов и ЗРК»,

– написал Олещук.

При этом он добавил, что таким образом у врага стало меньше «Искандеров», «а макеты еще подвезут».

Напомним, утром субботы, 6 июля, враг в очередной раз атаковал баллистикой Одесскую область. Сообщалось о «прилете» в районе Южного. Взрывы слышали и в Одессе.

При этом вражеские пропагандисты весь день радостно трубили, что это была система «Патриот».