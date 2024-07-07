Число жертв ракетної атаки по порту Чорноморська зросло до 2-х

Війна, день 865: мінус дюжина «шахедів» та газова «бавовна» у Криму Сьогодні, у неділю, 7 липня 2024 року, розпочалася вісімсот шістдесят п’ята доба з початку широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Про найбільш значущі події минулої доби як на лінії фронту, так і в тилу розповідає «Одеське життя». ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Під Одесою окупанти вдарили «Іскандерами» по макетам військової техніки (відео) Під час ракетної атаки Одеської області у суботу, 6 липня 2024 року, російські окупанти знищили біля міста Южного макети української системи ППО, не пошкодувавши на це дві балістичні ракети «Іскандер-М». Аналогічного удару було завдано 3 липня по летовищу Долгінцево у Кривому Розі, де також розташовувалися не військові літаки, а макети. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Одесити скаржаться на смердючий запах: у чому причина? Мешканці різних районів Одеси – від селища Котовського до Черемушек – почали скаржитися на неприємний запах. Його характеризують як «пах тухлих яєць», «цвілі» чи «затхлості». Ситуацію прокоментував біолог Віктор Розвожаєв. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Народний Герой України дядя Гриша: «Не називайте мене легендою» Григорій Миколайович Янченко… Відомий український військовий волонтер з Херсонщини… Так сталося, що звуть його ніжно й з любов’ю «дядя Гриша». Та зустрівшись з нашим героєм, одразу відчула, що ніколи його так не назву. Не зможу. Бо ж переді мною – лицар ордену «Народний Герой України». І ще: він попросив не називати його людиною-легендою. Каже: «Яка я легенда? Я лише люблю Україну, і в тяжкий для країни час роблю для неї все, що можу». ЧИТАТИ БІЛЬШЕ