Число жертв ракетної атаки по порту Чорноморська зросло до 2-х

Число жертв ракетної атаки по порту Чорноморська зросло до 2-х

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по портовій інфраструктурі в Чорноморську на Одещині збільшилася до двох – увечері 6 липня в лікарні померла ще одна постраждала.

Про це повідомив сьогодні, 7 липня, міський голова Чорноморська Василь Гуляєв.

Гуляєв нагадав, що 4 липня ворог завдав ракетного удару по цивільній припортовій інфраструктурі. Внаслідок ракетної атаки на місці загинули молода жінка, ще семеро людей було поранено.

«На превеликий жаль, вчора у лікарні померла ще одна жінка. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким померлих, а пораненим – якнайшвидшого одужання», – написав у Facebook мер Чорноморська.

Нагадаємо, вранці суботи, 6 липня, ворог завдав чергового удару балістикою на території Одеської області. Повідомлялося про «приліт» біля міста Южного.

Але пізніше стало відомо, що росіяни знищили під Южним макети української системи ППО, який прийняли за систему «Патріот».

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