В Одессы слышны взрывы – враг атакует баллистикой (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

В Одессы слышны взрывы – враг атакует баллистикой (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Сегодня утром, в субботу, 6 июля 2024 года, в 10:47, в Одессе и Одесской области прозвучал сигнал воздушной тревоги. Под Одессой прозвучал взрыв – это враг снова атаковал наш регион баллистикой.

Как сообщили мониторингшовые телеграм-каналы, причина тревоги – выход баллистики с территории временно оккупированного Крыма. Сообщалось о цели на Одессу-Южный- Черноморское. И спустя буквально минуту грянул взрыв. Отметим, что ранее там были рамечены дроны-разведчики.

«Черноморское – укрытия!.. Приход в том районе», – прокомментировал небезызвестный «Николаевский Ванёк».

Он также добавил, что угроза баллистики актуальна до отбоя тревоги: «могут еще пускать».

Очевидцы пишут, что в небе виден дым.

Новых выходов пока нет.

Подробности «Одесская жизнь» сообщит позже, когда появится официальная информация.

Напомним, вечером 4 июля враг ударил баллистической ракетой по припортовой инфраструктуре в Одесской области. В результате атаки один человек погиб, еще 7 ранены.

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ОБНОВЛЕНО:

Новые взрывы, которые хорошо слышны в Одессе.

Несколько минут назад сообщалось о пуске новой цели, предварительно снова на Южный.

«Есть прилет. Там так и летает разведка. Все фиксируют в режиме реального времени», — пишет местный Телеграм-канал.

Отбоя тревоги не было.

«Жители Одессы и Одесского района находитесь в безопасных местах до отбоя. Это важно!», – призывает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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