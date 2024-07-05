Враг ударил по порту в Одесской области: есть жертва, много раненых

Война, день 863-й: во время ночной атаки защитники украинского неба сбили все «шахеды» В пятницу, 5 июля 2024 года, начались 863-е сутки с начала полномасштабного вторжения россии в Украину. Наши защитники уверенно сдерживают давление российских оккупантов. Все 32 вражеских ударных беспилотника были успешно сбиты украинской ПВО во время ночной атаки. Тем временем в россии после налета дронов пылает нефтебаза. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе прозвучали взрывы – есть «прилет» Сегодня днем, 4 июля 2024 года, российские агрессоры снова атаковали Одессу и область баллистикой. Прозвучал мощный взрыв. Местные Телеграм-каналы сообщают о «прилете». А до этого над городом сбивали разведдрон. ПОДРОБНЕЕ

Рашисты разбомбили 190-летнюю мореходку: ее история и почему туда поступали одесситы В ночь на 2 июля 2024 года «русское воинство» традиционно — артиллерийскими залпами — отметило 190-летие Херсонского мореходного училища, в котором, кстати, училось и много одесситов. Почему они ехали именно туда и какой вообще была херсонская мореходка, рассказал “Одесской Жизни” Валерий Боянжу, журналист из Херсона, живущий сейчас в Одессе. ПОДРОБНЕЕ

«Жирный одесский бычок» и «трупный яд»: что будет с нашей экологией после войны С первых дней войны появились мрачные шутки об одесском бычке, который к лету разжиреет, кормясь российскими десантниками. И об украинском черноземе, который будет щедро удобрен телами российских пехотинцев. С другой стороны, «зеленые» уже бьют тревогу, говоря едва ли не об экологической катастрофе.

Какое из мнений ближе к правде и каковы могут быть реальные экологические последствия ведущихся сейчас военных действий? Об этом «Одесская жизнь» расспросила врача-судмедэксперта Бориса Яворского. ПОДРОБНЕЕ