Враг ударил по порту в Одесской области: есть жертва, много раненых

Враг ударил по порту в Одесской области: есть жертва, много раненых

Продолжая системный террор Одесской области, враг вечером 4 июля вновь нанес удар баллистической ракетой по припортовой инфраструктуре региона. В результате атаки один человек погиб, еще 7 ранены.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратур.

По данным следствия, 4 июля около 16:40 российские агрессоры снова атаковали Одессу и область баллистикой. Удар нанесен по гражданской портовой инфраструктуре Одесской области.

В результате атаки погибла 46-летняя женщина, семеро мирных жителей получили ранения, они госпитализированы.

В результате удара повреждены портовые сооружения и административно-бытовые помещения. Возник пожар, который ликвидировали.

удар 4 июля

Одесской областной прокуратурой начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны по части 2 ст. 438 УК Украины.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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