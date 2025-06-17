Ключевые моменты:
- Количество жертв российской дроновой атаки выросло;
- Аварийно-спасательные работы на местах вражеских атак по Одессе завершены.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
«К сожалению, количество жертв российской дроновой атаки выросло. Под завалами только что нашли тело 78-летней женщины. Выражаю искренние соболезнования семье погибшей…», – сообщил он в своем Телеграм-канале.
По данным ОВА, всего за медицинской помощью обратились 26 человек.
«Все пострадавшие получили необходимую помощь и продолжают лечение амбулаторно», – добавил Кипер.
По информации областного управления ГСЧС, аварийно-спасательные работы на местах вражеских атак по Одессе завершены.
На местах идет ликвидация последствий вражеской атаки. Работают коммунальные службы.
Как сообщалось, сегодня на рассвете, 17 июня, россияне массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками.
Утром стало известно об одной жертве обстрела – ею стала пожилая женщина. Также сообщалось о 17 пострадавших.
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