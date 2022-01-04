Четвертое января по-одесски: у Привоза продают живые новогодние елки (фотофакт)

Говорят, на одесском Привозе можно купить все и еще немного, и к этому уже все привыкли, но случаются и товары чуть ли не волшебные. Ну а как, если не волшебством, назвать тот факт, что у Привоза в цветочных рядах на Екатерининской торгуют… живыми новогодними елками?

Пока одни одесситы возмущаются (и совершенно справедливо!) тем фактом, что после Нового года на улицах города остались валяться тысячи непроданных елок, которые сразу стали мусором, другие решили, что продажа елок четвертого января — очень даже «в тему».

В общем, если у вас как-то так сложилось по тем или иным причинам, что вы только сегодня вспомнили, что Новый год того… уже наступил, а праздновать очень хочется, да еще обязательно с живой новогодней елкой, не переживайте.

Живую красотку можно благополучно купить в цветочных рядах напротив Привоза. Это сборные елочки, составленные из веток, установленные на деревянной основе. Смотрятся очень красиво, главное — своевременно.

Я долго ходила вокруг да около, присматривалась, внюхивалась. Продавец почему удивленно изучала, как я проявляю небывалое любопытство, хотя удивляться, кажется, должна была никак не она.

В результате я поинтересовалась ценой. Оказалось все очень просто: все елочки — по сто гривен.

И я вот думаю: ну почему же другие продавцы побросали на улицах свой зеленый живой товар 31 декабря? Шли бы с ним на Привоз, по сей день бы торговали. И никаких скандалов…

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Фото Марии Котовой