Об этом пишет Телеграм-канал «Одесская жизнь».

Как рассказал мэр Черноморска Василий Гуляев, День города сегодня отметили вкусно и патриотично.

Борщ-рекордсмен (на него ушло 100 штук страусиных яиц) варили под открытым небом на благотворительной ярмарке возле Дворца спорта. К его приготовлению присоединились местные повара, волонтеры, молодежь и предприниматели. А после его могли отведать все желающие.

Местные жители и гости Черноморска могли посетить праздничные ярмарки и попробовать вкусную уличную еду. А все собранные сегодня средства пойдут на поддержку наших Вооруженных сил.

Черноморск (до 2016 года он носил название Ильичевск) – город районного значения в Одесской области, расположенный в 16 километрах от Одессы, на правом берегу Сухого Лимана. Это один из молодых украинских городов и, к тому, же, крупный морской торговый порт Черного моря, третий по величине в Украине.

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