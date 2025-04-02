По данным издания “Думская”, грузо-пассажирский паром «Вильнюс» уже успел сделать несколько рейсов в Варну. Выйдя из Черноморска, судно несколько часов стоит в Варне и отправляется в двухсуточный рейс к кавказскому побережью.

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Паромная переправа «Черноморск — Варна» была открыта почти 47 лет назад — 14 ноября 1978 года. Сегодня мощности паромного терминала позволяют за год перегружать до 4,5 млн тонн грузов в вагонах, более 400 тыс. фур и 250 тыс. автомобилей и другой колесной техники.

Один из самых больших в мире автомобильно-железнодорожных паромов «Вильнюс» (Vilnius) построен в Германии в 1987 году. Его длина 191 м, ширина 28 м, валовая вместимость более 22 тыс тонн, скорость 14,5 узлов.

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