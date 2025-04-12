Про це пише Telegram-канал «Одеське життя».

Як розповів мер Чорноморська Василь Гуляєв, День міста сьогодні відзначили смачно та патріотично.

Борщ-рекордсмен (на нього пішло 100 штук страусових яєць) варили просто неба на благодійному ярмарку біля Палацу спорту. До його приготування долучилися місцеві кухарі, волонтери, молодь та підприємці. А після його могли скуштувати всі охочі.

Місцеві жителі та гості Чорноморська могли відвідати святкові ярмарки та скуштувати смачну вуличну їжу. А всі зібрані сьогодні кошти підуть на підтримку наших Збройних сил.

Чорноморськ (до 2016 року він носив назву Іллічівськ) – місто районного значення в Одеській області, розташоване за 16 кілометрів від Одеси, на правому березі Сухого лиману. Це одне з наймолодших українських міст і, водночас, великий морський торговий порт Чорного моря, третій за величиною в Україні.

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