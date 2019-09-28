Через неделю после открытия: в новом одесском сквере собаке-скамейке оторвали голову

Декоративную скамейку обещают восстановить в ближайшее время.

Об этом сообщает КП «Горзелентрест» на своей странице в Facebook.

Сегодня рабочие коммунального предприятия «Горзелентрест» обнаружили сломанную декоративную скамейку в сквере «За мир». Она расположена возле детской площадки и сделана в форме собачки. Собаке-скамейке вандалы оторвали «голову», а затем кинули её рядом с самой скамейкой. Коммунальщики обещают восстановить декоративную «собачку» в кратчайшие сроки.

Напомним, что сквер «За мир» начали обустраивать в июле и торжественно открыли 20 сентября. Через пару дней после открытия зоны отдыха, наш корреспондент отправился посмотреть, что происходит на месте.