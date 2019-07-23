В Одессе обустраивают Ботанический треугольник, в сквер уже завезли урны и скамейки (фото)

Свое виденье обустройства этого уголка предложил Одесский областной Совет Мира. Там считают, что нынешнее состояние «треугольника» портит вид одной из центральных улиц. Сейчас участок преображают по инициативе общественников.
Речь идет о «треугольнике» на остановке «2-я станция Большого Фонтана» трамвая №18, ориентировочный адрес – переулок Слепнева, 1/1.
Там уже около трех недель проводят работы по обустройству сквера. Инициатором стал Одесский областной Совет Мира. От имени организации был подан в «Общественный бюджет» проект по благоустройству территории:
«Предлагается на территории сквера поменять асфальтное покрытие, облагородить памятник, по периметру площадки обустроить «зеленую зону», где будут высажены деревья и кустарники, также предполагается установка деревянных скамеек», – написано там.
Сейчас площадку ровняют, местами уже выложена плитка, готовятся подвести коммуникации, вырыты траншеи для прокладки проводов. Кроме того, рабочие уже завезли скамейки, которые установят в сквере, а также урны и прочие элементы благоустройства.
Однако, по словам местных жителей, которых застал наш корреспондент на месте, там уже несколько дней нет никаких подвижек.
В то же время, видимо, рассчитывая на деньги общественного бюджета, в Совете Мира составили план мероприятий. Если ему верить, скоро этот участок будет просто не узнать. Вот как он выглядит:
- Подготовить участок сквера (вырубить старые деревья, убрать траву, обустроить площадку).
- Привлечь партнеров для покупки саженцев деревьев. Составить смету расходов.
- Создать схему сквера (как разместить деревья, клумбы, архитектурные поделки), приобрести необходимый инвентарь.
- Организовать совместную деятельность по посадке деревьев с образовательными учреждениями, городским советом. Обеспечить им уход.
Фото автора1 комментарий
єтот треугольник замусоривают офисный центр из бывшего банка Климова и мойка автомашин, у которой въезд с Гагарина.
Посетители офисного центра, мойки, работники мойки и уборщики мойки сваливают свой мусор в этот “треугольник”, а не вывозят. По вечерам собачатники там “гуляют” с закусками и напитками – мусором .
Дворники Канатной туда тоже не доходят, не говоря про Слепнева. Просто стихийная свалка и треугольник собачьего туалета.