Ботанический треугольник в Одессе теперь стал сквером «За Мир» (фото)

Несколько дней назад на этом месте состоялось официальное открытие сквера «За Мир». Наш корреспондент отправился запечатлеть отдых одесситов в этом уголке.

Территорию начали обустраивать еще в июле по инициативе Одесского областного Совета Мира.

От имени этой организации был подан проект по благоустройству территории в «Общественный бюджет».

Спустя пару дней после официального открытия туда отправился наш корреспондент.

В сквере, как и было запланировано, выложили тротуарную плитку, а на некоторых участках есть декоративные столбики. Скамеек тут расставлено большое количество. По сравнению со скамейками в других скверах или парках, их каркас не совсем обычный.

Восемь расположили возле детской площадки, чтобы родители могли отдохнуть и проследить за детьми. Эти скамейки объединены в одну и длиной почти в половину центральной аллеи. Однако большая часть – под открытым солнцем. Высадка зеленых насаждений в этой местности будет продолжаться и, возможно, деревья появятся возле скамеек.

Детская площадка хоть и не большая, но зато новая и безопасная. Малыши толпятся возле нее, бегают, карабкаются по лестнице, съезжают с горки и, под контролем родителей, катаются на качелях.

Помимо этого, зелень в сквере тоже обновили. Высажены молодые деревья, в числе которых есть даже пихты.

И, наверное, самое примечательное: образец садово-паркового искусства «Зеленая планета» больше не разваливается. Его восстановили и покрасили.

Но это еще не все. В планах Приморской администрации – установить WI-FI. По возможности тут также будут проводиться культурные мероприятия.

Председатель одесского областного Совета мира Тамила Афанасьева рассказала, что открытие сквера произошло совместно со стартом ХХ миротворческой программы «Юбилейная осень Мира – 2019».

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