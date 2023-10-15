Чей труп нашли у причала в порту Рени – в полиции рассказали подробности

В речной порт Рени Одесской области принесло тело утонувшего румынского моряка. Труп обнаружили вечером в субботу, 14 октября, в Дунае у портового причала.
Об этом сообщает издание «Думская» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По информации правоохранителей, вскоре выяснилось, что принесенный волнами утопленник примерно 50-60 лет был гражданином Румынии.
По данным румынской полиции, 11 октября мужчина выпал за борт лодки в городе Галац.
Следов насильственной смерти на теле не обнаружено.
Как сообщаось ранее, накануне в порту Рени обнаружили труп мужчины, а в реке Барабой в Одесской области утонула женщина. Ее личность устанавливают в полиции.
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