Одесская область: в реке Барабой утонула женщина, а в порту Рени – мужчина

Как сообщает областное управление ГСЧС, тело женщины спасатели достали из реки Барабой в селе Доброалександровка Дальницкой ОТГ. Труп нашли в 5 метрах от берега. Личность погибшей и причина ее смерти устанавливаются.

В то же время, как сообщает Телеграм-канал «Одесса INFO», ссылаясь на информацию капитана одного из торговых судов, в порту Рени обнаружили труп мужчины среднего возраста. Официальная информация о произошедшем пока не поступала.

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