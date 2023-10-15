Чий труп знайшли біля причалу в порту Рені – у поліції розповіли подробиці

У річковий порт Рені Одеської області принесло тіло румунського моряка Труп знайшли ввечері у суботу, 14 жовтня, у Дунаї біля портового причалу.
Про це повідомляє видання «Думська» із посиланням на джерела у правоохоронних органах.
За інформацією правоохоронців, невдовзі з’ясувалося, що принесений хвилями потопельник приблизно 50-60 років був громадянином Румунії.
За даними румунської поліції, 11 жовтня чоловік випав за борт човна у місті Галац.
Слідів насильницької смерті на тілі не виявлено.
Як повідомлялося раніше, напередодні у порту Рені знайшли труп чоловіка, а в річці Барабой на Одещині потонула жінка. Її особу встановлюють у поліції.
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