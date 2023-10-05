На Одещине дорожный рабочий подобрал на обочине пакет: раздался взрыв

Предварительно, при уборке дороги Сарата – Арциз работник коммунального предприятия нашел пакет с тремя запалами от гранат. Один из них взорвался в руках мужчины.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Пострадавшего доставили в местную больницу с множественными травмами верхней конечности.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и специалисты-взрывотехники из местной полиции.

Они обнаружили и изъяли два запала от гранат и фрагменты сдетонировавшего запала. Все эти элементы оружия будут направлены на экспертное исследование.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Скорее всего будет открыто уголовное дело по статье 263 Уголовного кодекса Украины: “Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

Как вести себя, если обнаружили подозрительный предмет

В случае обнаружения потенциально взрывоопасного предмета

ЗАПРЕЩЕНО:

приближаться к обнаруженному предмету;

передвигать его или брать в руки;

разряжать, бросать, ударять по нему;

разжигать рядом костер или бросать в него предмет, приносить предмет домой, в учебное помещение, другие многолюдные места.

Что делать при нахождении взрывоопасного предмета или устройства:

немедленно (из безопасного места) сообщите об этом в Службу спасения (тел. 101), полицию (тел. 102);

не подходите к предмету, не прикасайтесь и не передвигайте его, не допускайте рядом с находкой других людей;

прекратите все виды работ в районе обнаружения взрывоопасного предмета;

не используйте средства радиосвязи, мобильные телефоны (они могут спровоцировать взрыв), дождитесь прибытия специалистов, укажите место находки и сообщите время ее обнаружения.