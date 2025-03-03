Александр Яковлевич Орлов (1880-1954) – специалист в области астрономии, гравиметрии, геодезии и геофизики, один из основателей геодинамики, директор Одесской обсерватории и профессор университета (сегодня ОНУ им. И.И. Мечникова).

В 1902-1905 гг. он стажировался за границей: занимался вопросами небесной механики в Париже и Лунди (Швеция), изучал сейсмологию в Геттингенском университете (Германия). В 1905-1913 гг. работал в Тартуской обсерватории, сначала ассистентом, впоследствии астрономом-наблюдателем и наконец заведующим сейсмической станцией этой же обсерватории, читал лекции в Тартуском университете.

В период с 1913 по 1934 годы Александр Орлов был директором Одесской обсерватории. Многие из тех, кто посещал астрономический кружок, созданный им при обсерватории, впоследствии стали выдающимися учеными. Это и автор космологической теории горячей Вселенной Георгий Гамов, и создатель ракетной космической техники Валентин Глушко и многие другие.

Под руководством Орлова в Украине проводились обширные гравиметрические работы. С 1924 года он занимался организацией Полтавской гравиметрической обсерватории, директором которой был в 1926-1934 и 1938-1944 годы.

В 1939-1941 ученый возглавил Карпатскую астрономическую обсерваторию и много сил отдал для ее возрождения.

В 1944 году был назначен Директором новой Главной Астрономической Обсерватории АН УССР под Киевом, проект которой был разработан под его руководством. В этой должности он состоял до 1951 года.

Основные научные работы Александра Орлова посвящены изучению приливных колебаний сил тяжести, движению полюсов Земли, геодезии, геофизике и исследованию комет. Также он провел большую работу по организации наблюдений над приливными деформациями Земли.

В честь астрономов Александра Яковлевича и Сергея Владимировича Орловых названа малая планета № 2724 – ORLOV и кратер Орлов на обратной стороне Луны.

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