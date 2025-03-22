Так, без света до вечера останутся жители следующих адресов:
Северный РЭС
- М. Боровского, 36А/33К.
Работы до 18:00.
Центральный РЭС:
- 1-я Проектная;
- 2-я Проектная, 1-24;
- Ак. Гарькавого;
- М. Аркаса;
- Ашхабадская;
- Бессарабская, 2, 4, 4б, 6;
- Библиотечная, 1-21а;
- Богуна, 6а, 12/2, 21;
- Болградская;
- Ветеранов Труда;
- В. Сосюры;
- Батуринская;
- Хортицкая (Генерала Доватора);
- Героев Змеиного;
- Головковская;
- Горизонтальная;
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- Грузинская, 1-12;
- Дальницкая, 10-20;
- Элеваторная, 1-16;
- Житомирская;
- Заднипровского, 51А;
- Индийская;
- Карпатская, 1-22,
- Цветочная;
- Кленовая;
- Крайняя;
- Кустанайская, 23-66;
- Л. Смоленского;
- Июльская, 1-31;
- Самолетная, 44-52;
- Магистральная;
- Фруктовая (Марата);
- Могилевская;
- Молодежная;
- Монгольская;
- Нескучная;
- Овидиопольская, 33-43;
- А. Блока;
- Панаса Мирного;
- Патриотическая;
- П. Лещенко;
- Южная, 27;
- Северная;
- Платановая;
- Подольская;
- Буковинская, 1-7;
- Полевая;
- Польская, 2-10;
- Проселочная, 2-20;
- Радостная, 114, 116;
- Разина, 61-77;
- Рижская;
- Облепиховая (Самарская);
- Рихтера, 91-109;
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- Селянская;
- Солнечная;
- Сталепрокатная;
- Творческая;
- Тираспольская;
- Улитина;
- Уманская;
- Умова;
- Урожайная;
- Ученическая, 43а, 57-61;
- Чумацкая, 103;
- переулок 1-й, 2-й Сиреневый;
- переулок Сливовый;
- переулок Черничный;
- переулок 2-й Восточный;
- переулок Михаила Гордиевского (переулок Гагарина);
- переулок Ковровый, 5-9;
- Ольги Благовидовой, 30, 30/2, 34, 37а;
- переулок Хотинский;
- переулок Черновицкий, 21-40;
- проезд Сиреневый, 1-6;
- просп. Леси Украинки, 1.
Работы до 19:00.