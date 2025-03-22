Отключения света
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Так, без света до вечера останутся жители следующих адресов:

Северный РЭС

  • М. Боровского, 36А/33К.

Работы до 18:00.

Центральный РЭС:

  • 1-я Проектная;
  • 2-я Проектная, 1-24;
  • Ак. Гарькавого;
  • М. Аркаса;
  • Ашхабадская;
  • Бессарабская, 2, 4, 4б, 6;
  • Библиотечная, 1-21а;
  • Богуна, 6а, 12/2, 21;
  • Болградская;
  • Ветеранов Труда;
  • В. Сосюры;
  • Батуринская;
  • Хортицкая (Генерала Доватора);
  • Героев Змеиного;
  • Головковская;
  • Горизонтальная;
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  • Грузинская, 1-12;
  • Дальницкая, 10-20;
  • Элеваторная, 1-16;
  • Житомирская;
  • Заднипровского, 51А;
  • Индийская;
  • Карпатская, 1-22,
  • Цветочная;
  • Кленовая;
  • Крайняя;
  • Кустанайская, 23-66;
  • Л. Смоленского;
  • Июльская, 1-31;
  • Самолетная, 44-52;
  • Магистральная;
  • Фруктовая (Марата);
  • Могилевская;
  • Молодежная;
  • Монгольская;
  • Нескучная;
  • Овидиопольская, 33-43;
  • А. Блока;
  • Панаса Мирного;
  • Патриотическая;
  • П. Лещенко;
  • Южная, 27;
  • Северная;
  • Платановая;
  • Подольская;
  • Буковинская, 1-7;
  • Полевая;
  • Польская, 2-10;
  • Проселочная, 2-20;
  • Радостная, 114, 116;
  • Разина, 61-77;
  • Рижская;
  • Облепиховая (Самарская);
  • Рихтера, 91-109;
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  • Селянская;
  • Солнечная;
  • Сталепрокатная;
  • Творческая;
  • Тираспольская;
  • Улитина;
  • Уманская;
  • Умова;
  • Урожайная;
  • Ученическая, 43а, 57-61;
  • Чумацкая, 103;
  • переулок 1-й, 2-й Сиреневый;
  • переулок Сливовый;
  • переулок Черничный;
  • переулок 2-й Восточный;
  • переулок Михаила Гордиевского (переулок Гагарина);
  • переулок Ковровый, 5-9;
  • Ольги Благовидовой, 30, 30/2, 34, 37а;
  • переулок Хотинский;
  • переулок Черновицкий, 21-40;
  • проезд Сиреневый, 1-6;
  • просп. Леси Украинки, 1.

Работы до 19:00.

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