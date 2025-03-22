Так, без світла до вечора залишаться мешканці наступних адрес:
Північний РЕМ
- М. Боровського, 36А/33К.
Роботи до 18:00.
Центральний РЕМ:
- 1-а Проектна;
- 2-а Проектна, 1-24;
- Ак. Гаркавого;
- М. Аркаса;
- Ашхабадська;
- Бессарабська, 2, 4, 4б, 6;
- Бібліотечна, 1-21а;
- Богуна, 6а, 12/2, 21;
- Болградська;
- Ветеранів Праці;
- В. Сосюри;
- Батуринська;
- Хортицька (Генерала Доватова);
- Героїв Зміїного;
- Головковська;
- Горизонтальна;
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- Грузинська, 1-12;
- Дальницька, 10-20;
- Елеваторна, 1-16;
- Житомирська;
- Задніпровського, 51А;
- Індійська;
- Карпатська, 1-22,
- Квіткова;
- Кленова;
- Крайня;
- Кустанайська, 23-66;
- Л. Смоленського;
- Липнева, 1-31;
- Літакова, 44-52;
- Магістральна;
- Фруктова (Марата);
- Могилівська;
- Молодіжна;
- Монгольська;
- Нескучна;
- Овідіопольська, 33-43;
- О. Блока;
- Панаса Мирного;
- Патріотична;
- П. Лещенка;
- Південна, 27;
- Північна;
- Платанова;
- Подільська;
- Буковинська, 1-7;
- Польова;
- Польська, 2-10;
- Просілкова, 2-20;
- Радісна, 114, 116;
- Разіна, 61-77;
- Ризька;
- Обліпихова (Самарська);
- Ріхтера, 91-109;
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- Селянська;
- Сонячна;
- Сталепрокатна;
- Творча;
- Тираспольська;
- Улітіна;
- Уманська;
- Умова;
- Урожайна;
- Учнівська, 43а, 57-61;
- Чумацька, 103;
- провулок 1-й, 2-й Бузковий;
- провулок Сливовий;
- провулок Чорничний;
- провулок 2-й Східний;
- провулок Михайла Гордієвського (провулок Гагаріна);
- провулок Килимовий, 5-9;
- Ольги Благовидової, 30, 30/2, 34, 37а;
- провулок Хотинський;
- провулок Чернівецький, 21-40;
- проїзд Бузковий, 1-6;
- просп. Лесі Українки, 1.
Роботи до 19:00.