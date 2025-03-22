Отключения света
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Так, без світла до вечора залишаться мешканці наступних адрес:

Північний РЕМ

  • М. Боровського, 36А/33К.

Роботи до 18:00.

Центральний РЕМ:

  • 1-а Проектна;
  • 2-а Проектна, 1-24;
  • Ак. Гаркавого;
  • М. Аркаса;
  • Ашхабадська;
  • Бессарабська, 2, 4, 4б, 6;
  • Бібліотечна, 1-21а;
  • Богуна, 6а, 12/2, 21;
  • Болградська;
  • Ветеранів Праці;
  • В. Сосюри;
  • Батуринська;
  • Хортицька (Генерала Доватова);
  • Героїв Зміїного;
  • Головковська;
  • Горизонтальна;
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  • Грузинська, 1-12;
  • Дальницька, 10-20;
  • Елеваторна, 1-16;
  • Житомирська;
  • Задніпровського, 51А;
  • Індійська;
  • Карпатська, 1-22,
  • Квіткова;
  • Кленова;
  • Крайня;
  • Кустанайська, 23-66;
  • Л. Смоленського;
  • Липнева, 1-31;
  • Літакова, 44-52;
  • Магістральна;
  • Фруктова (Марата);
  • Могилівська;
  • Молодіжна;
  • Монгольська;
  • Нескучна;
  • Овідіопольська, 33-43;
  • О. Блока;
  • Панаса Мирного;
  • Патріотична;
  • П. Лещенка;
  • Південна, 27;
  • Північна;
  • Платанова;
  • Подільська;
  • Буковинська, 1-7;
  • Польова;
  • Польська, 2-10;
  • Просілкова, 2-20;
  • Радісна, 114, 116;
  • Разіна, 61-77;
  • Ризька;
  • Обліпихова (Самарська);
  • Ріхтера, 91-109;
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  • Селянська;
  • Сонячна;
  • Сталепрокатна;
  • Творча;
  • Тираспольська;
  • Улітіна;
  • Уманська;
  • Умова;
  • Урожайна;
  • Учнівська, 43а, 57-61;
  • Чумацька, 103;
  • провулок 1-й, 2-й Бузковий;
  • провулок Сливовий;
  • провулок Чорничний;
  • провулок 2-й Східний;
  • провулок Михайла Гордієвського (провулок Гагаріна);
  • провулок Килимовий, 5-9;
  • Ольги Благовидової, 30, 30/2, 34, 37а;
  • провулок Хотинський;
  • провулок Чернівецький, 21-40;
  • проїзд Бузковий, 1-6;
  • просп. Лесі Українки, 1.

Роботи до 19:00.

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