Чистый четверг: что можно и чего нельзя делать сегодня

Что такое Чистый четверг

Великий или Чистый четверг – это четвертый день Страстной недели перед Пасхой. Библейское событие, которое вспоминают в этот день, – Тайная вечеря, на которую Христос собрал апостолов и установил таинство причастия (евхаристию). Он показал ученикам хлеб и вино, сказав: «Сие есть тело Мое и сия есть кровь Моя».

Во время Тайной вечери Иисус знал, что вскоре один из учеников предаст Его. Так и случилось – когда все вышли на молитву в Гефсиманский сад, Иуда Искариот выдал своего учителя стражникам, получив за это 30 сребреников.

Также во время Тайной вечери Иисус омыл ноги апостолам, показав им пример смирения истинного христианина и братской любви. С тех пор на Чистый четверг принято мыть тело, чтобы достигнуть духовного и телесного очищения.

Как празднуют Чистый четверг

К Чистому четвергу были приурочены очистительные ритуалы. Чтобы очистить не только пространство, но и душу перед Пасхой, верующие идут на утреннюю службу в церковь, исповедуются и причащаются.

Традиционно в этот день в церкви читают 12 Страстных Евангелий, где речь идет о страданиях Иисуса перед казнью. В этот день каждый верующий должен оставить свои тревоги и греховные помыслы, чтобы встретить праздник с чистой душой.

Из храма люди несут домой зажженную свечу, стараясь не погасить огонь. Считается, что, если это удастся, такая свечка защитит дом от любых болезней и пожара.

А еще принято готовить четверговую, или черную соль, которая по поверьям обладает целебными свойствами. Для этого в ночь со среды на четверг обычную соль прокаливают в печи – пока соль не станет черной, а затем освящают ее в церкви.

Четверговой солью лечатся в течение года от различных недугов, например, натирают ею больные места. Некоторые верующие носят четверговую соль с собой в ладанке как оберег.

Что можно делать в Чистый четверг

Дома в этот день готовятся к Пасхе – моют окна и пола, проводят генеральную уборку, а также пекут паски и красят яйца. Нередко украинские хозяйки готовят паски в два этапа – на Чистый четверг замешивают тесто и оставляют подниматься, а в Великую субботу выпекают изделия.

В Чистый четверг принято ходить купаться на озеро, реку или в баню. По народным поверьям, вода в этот день обладает особыми свойствами, способными очистить как тело, так и душу.

Когда купаться в Чистый четверг? По древней традиции искупаться нужно до восхода солнца – чтобы символично смыть с себя грехи, которые накопились за год.

Что нельзя делать в Чистый четверг