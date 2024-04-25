Церковный праздник 25 апреля: кому молиться о крепком браке и хорошем урожае

Святой апостол Марк – автор одного из Евангелий

25 апреля по новому календарю (8 мая по старому) церковь вспоминает святого апостола и евангелиста Марка. Он был одним из 70-ти апостолов, которых Христос призвал проповедовать Слово Божие вместе со святыми апостолами Петром и Павлом.

Святой побывал во многих странах, а в 62-63 годах написал Евангелие, известное как Евангелие от Марка. Марк также считается основателем Александрийского христианского училища.

Марк пострадал за свою веру и проповедническую деятельность – ненавидевшие его язычники напали на него и сильно избили. Затем его бросили в тюрьму, но до суда апостол не дожил. Его похоронили в Александрии, а позже над его гробницей построили храм. В 820 году мощи перенесли в Венецию, в собор святого Марка.

Святому Марку молятся о крепком браке и хорошем урожае, а также просят, чтобы пошел дождь. В народе верят, что у Марка находятся ключи от весеннего дождя, и святой может «запереть» и «отпереть» его. Отсюда и его народное имя – Марк Ключник.

По старому стилю сегодня – день памяти преподобного Василия, исповедника, епископа Парийского.

У кого 25 апреля именины

Именины сегодня по церковному календарю отмечают: Василий, Марк, Сергей и Сильвестр,

Талисманом человека, рожденного 25 апреля, является гранат – драгоценный минерал, отличающийся насыщенным красным цветом. Издавна верили, что гранат является символом страсти, поэтому помогает владельцу найти свою вторую половинку.

Приметы 25 апреля

У наших предков было немало интересных примет на этот день:

стоит ясная погода – будет жаркое лето;

кукушка кукует – к теплу;

если яблоня до этого дня не зацвела – яблок в этом году не будет;

теплый вечер и звездное небо – будет хороший урожай хлеба.

Считается, что если 25 апреля пойдет дождь, будет богатый урожай, а у коров и коз – много молока.

Что можно делать 25 апреля

По народной традиции в этот день готовили отвар крапивы и окропляли им дом — чтобы избавиться от проделок нечисти. А еще над входной дверью вешали венок из свежей крапивы.

Хорошо заниматься благотворительностью — чем больше отдашь, тем больше к тебе вернется.

Также в народе говорят, что если сегодня сделать генеральную уборку, то деньги в дом потекут рекой.

Что нельзя делать 25 апреля