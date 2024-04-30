Что отмечать в мае: календарь профессиональных, религиозных и других праздников

Большие церковные праздники в мае

В мае у православных и греко-католиков начинается Пасхальная (светлая) неделя. Также не забывайте о дне памяти «летнего» святителя и чудотворца Николая, который в этом месяце будут отмечать по новоюлианскому и юлианскому календарям.

С 29 апреля по 4 мая — Страстная неделя.

5 мая — ПАСХА.

6 мая — Пасхальная неделя; Святого великомученика Георгия Победоносца

9 мая — Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая (по новоюлианскому календарю).

14 мая — Радоница. Поминовение усопших.

19 мая — 3-е воскресенье после Пасхи, святых женщин-мироносиц.

22 мая — Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая (по юлианскому календарю).

Профессиональные и другие праздники в мае

Также не забывайте, что в мае много профессиональных праздников — поздравьте своих родных.