Что отмечать в мае: календарь профессиональных, религиозных и других праздников

Наш календарь основных религиозных, государственных и профессиональных праздников на май поможет вам не пропустить нужную дату.
Большие церковные праздники в мае
В мае у православных и греко-католиков начинается Пасхальная (светлая) неделя. Также не забывайте о дне памяти «летнего» святителя и чудотворца Николая, который в этом месяце будут отмечать по новоюлианскому и юлианскому календарям.
- С 29 апреля по 4 мая — Страстная неделя.
- 5 мая — ПАСХА.
- 6 мая — Пасхальная неделя; Святого великомученика Георгия Победоносца
- 9 мая — Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая (по новоюлианскому календарю).
- 14 мая — Радоница. Поминовение усопших.
- 19 мая — 3-е воскресенье после Пасхи, святых женщин-мироносиц.
- 22 мая — Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая (по юлианскому календарю).
Профессиональные и другие праздники в мае
Также не забывайте, что в мае много профессиональных праздников — поздравьте своих родных.
- 1 мая — Международный день труда.
- 3 мая — День кондитера.
- 4 мая — Международный день пожарных.
- 5 мая — Международный день акушерства; Международный день борьбы за права инвалидов.
- 6 мая — День пехоты.
- 7 мая — День радио.
- 8 мая — День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов; Международный день Красного Креста.
- 9 мая — Международный день Европы.
- 12 мая — День матери; Всемирный день медицинских сестер.
- 14 мая — День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.
- 15 мая — Международный день семьи; Всемирный день защиты климата.
- 16 мая — День вышиванки.
- 17 мая — День пульмонолога; Всемирный день телекоммуникаций и информационного общества.
- 18 мая — День резервиста Украины; Международный день музеев; День борьбы за права крымскотатарского народа; День Европы в Украине; День науки.
- 19 мая — День памяти жертв политических репрессий.
- 20 мая — День банковских работников Украины; Всемирный день травматолога; Всемирный день метролога.
- 23 мая — День морской пехоты Украины; День Героев.
- 24 мая — День славянской письменности и культуры.
- 25 мая — День Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины; День работников издательств, полиграфии и книгораспространения Украины.
- 27 мая — День экстренной медицины.
- 28 мая — День химика; День полицейского офицера громады.
- 29 мая — Международный день миротворцев.
- 31 мая — День математика; День сварщика.