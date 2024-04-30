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Что отмечать в мае: календарь профессиональных, религиозных и других праздников

Что отмечать в мае: календарь профессиональных, религиозных и других праздников

Наш календарь основных религиозных, государственных и профессиональных праздников на май поможет вам не пропустить нужную дату.

Большие церковные праздники в мае

В мае у православных и греко-католиков начинается Пасхальная (светлая) неделя. Также не забывайте о дне памяти «летнего» святителя и чудотворца Николая, который в этом месяце будут отмечать по новоюлианскому и юлианскому календарям.

  • С 29 апреля по 4 мая — Страстная неделя.
  • 5 мая — ПАСХА.
  • 6 мая — Пасхальная неделя; Святого великомученика Георгия Победоносца
  • 9 мая — Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая (по новоюлианскому календарю).
  • 14 мая — Радоница. Поминовение усопших.
  • 19 мая — 3-е воскресенье после Пасхи, святых женщин-мироносиц.
  • 22 мая — Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая (по юлианскому календарю).

Профессиональные и другие праздники в мае

Также не забывайте, что в мае много профессиональных праздников — поздравьте своих родных.

  • 1 мая — Международный день труда.
  • 3 мая — День кондитера.
  • 4 мая — Международный день пожарных.
  • 5 мая — Международный день акушерства; Международный день борьбы за права инвалидов.
  • 6 мая — День пехоты.
  • 7 мая — День радио.
  • 8 мая — День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов; Международный день Красного Креста.
  • 9 мая — Международный день Европы.
  • 12 мая — День матери; Всемирный день медицинских сестер.
  • 14 мая — День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.
  • 15 мая — Международный день семьи; Всемирный день защиты климата.
  • 16 мая — День вышиванки.
  • 17 мая — День пульмонолога; Всемирный день телекоммуникаций и информационного общества.
  • 18 мая — День резервиста Украины; Международный день музеев; День борьбы за права крымскотатарского народа; День Европы в Украине; День науки.
  • 19 мая — День памяти жертв политических репрессий.
  • 20 мая — День банковских работников Украины; Всемирный день травматолога; Всемирный день метролога.
  • 23 мая — День морской пехоты Украины; День Героев.
  • 24 мая — День славянской письменности и культуры.
  • 25 мая — День Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины; День работников издательств, полиграфии и книгораспространения Украины.
  • 27 мая — День экстренной медицины.
  • 28 мая — День химика; День полицейского офицера громады.
  • 29 мая — Международный день миротворцев.
  • 31 мая — День математика; День сварщика.
Фото аватара
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ
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