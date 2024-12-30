Церковне свято 30 грудня: історія святої Анісії та як допомогти хворому одужати 

У 2023 році Православна Церква України (ПЦУ) здійснила перехід на новоюліанський календар, внаслідок чого свята з фіксованою датою перемістились на 13 днів вперед. Цей новий календар більш точний та збігатися з тим, за яким живе світське суспільство. Однак в іншій церкві – Український Православній Церкві, продовжують дотримуються юліанського календаря (старого стилю).

Церковне свято в Україні сьогодні за новим стилем

30 грудня (12 січня за старим стилем) православні християни вшановують пам’ять великомучениці Анісії Солунської.

Життя Анісії припало на межу III-IV століть, коли правив імператор Максиміан. Вона народилася в заможній християнській родині в Салоніках. Дівчина відзначалася розумом, милосердям і надзвичайною красою. Після втрати батьків Анісія роздарувала спадщину нужденним і присвятила себе молитвам і посту.

Одного дня, прямуючи на богослужіння, вона зустріла воїна – в місті тоді святкували язичницьке свято. Він спробував зірвати з неї покривало, але отримав опір. Розгніваний воїн витягнув меч і смертельно поранив дівчину. Віряни поховали Анісію, а на місці її мученицької смерті звели каплицю. Нині мощі святої зберігаються в базиліці Святого Димитрія у Салоніках.

Церковне свято 30 грудня за старим стилем

За юліанським календарем сьогодні вшановують пам’ять пророка Даніїла. Детальніше про це свято та пов’язані з ним заборони ми розповідали раніше в “Одеському Житті”.

Народне свято та прикмети на 30 грудня

Прикмети цього дня передвіщають погоду та травневі дні:

іній на деревах віщує відсутність морозів найближчим часом;

погода 30 грудня відображає погоду в травні;

якщо мете завірюха – влітку буде багато бджіл.

У народі 30 грудня називають Онисиним днем. Традиційно в цей час забивали домашню птицю та свиней, готували м’ясні страви.

Заборони цього дня

30 грудня церква застерігає від сварок, богохульства, лінощів та відмови у допомозі. Засуджуються також скупість, заздрість, наклепи та бажання помсти.

Народні традиції забороняють у цей день шиття, в’язання та інше рукоділля. Також не рекомендується підбирати загублені речі та приймати дарунки від незнайомців.

Дозволені справи 30 грудня

Свята Анісія вважається цілителькою шлункових недуг. У це свято віряни моляться їй про зцілення та захист дітей.

За народним повір’ям, можна допомогти хворому одужати, якщо ввечері вийти на перехрестя і голосно вимовити його ім’я. Існує також прикмета про достаток: носіння монети в кишені на Онисію забезпечить фінансове благополуччя протягом року.

Іменинники 30 грудня

За новим стилем іменини святкують: Онися, Давид, Ірина, Лев, Макар, Марія, Яків.

За старим стилем день ангела у Петра, Івана, Микити, Миколи, Данила, Дениса, Олександра.

Раніше ми публікували православний календар на 2024 зі святами за новим стилем та старим стилями.

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