Церковный праздник 26 декабря: о чем можно просить Богородицу

День, когда восхваляют Богородицу

Собор Пресвятой Богородицы, отмечаемый по новому церковному календарю сегодня, 26 декабря (8 января по старому) – это праздник, когда принято восхвалять и благодарить Богородицу, родившую Иисуса Христа. Он подчеркивает важность Пресвятой Богородицы как покровительницы человечества перед Богом и как символ покорности и веры. В этот день также вспоминают святых, которые принимали участие в спасении Девы Марии и Младенца.

Этот праздник официально был установлен в VII веке, но уже с IV века в этот день славили Деву Марию как мать Мессии. В этот день во всех храмах проходят праздничные богослужения. Собор Пресвятой Богородицы посвящен не только Богоматери, но также и близким Деве Марии и Иисусу. В это время вспоминают Иосифа Обручника, супруга Девы Марии, царя Давида, который был земным предком Иисуса Христа, святого Иакова, сына от первого брака Иосифа Обручника. Так как праздник посвящен нескольким святым, участвовавшим в спасении Младенца, то он называется Собором.

В этот день в церкви вспоминают, как на следующий день после рождения Иисуса Марии и Иосифу явился ангел и предупредил, что царь Ирод хочет убить всех младенцев Вифлеема, чтобы уничтожить Мессию. Иосиф вместе с Иаковом сопровождал Деву Марию и новорожденного Иисуса в Египет, где они будут в безопасности.

По юлианскому календарю сегодня день памяти мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия, Ореста и Мардария.

Приметы на 26 декабря: каким будет следующий год?

По приметам дня смотрят, какой будет погода не только в ближайшее время, но и на год наперед:

сороки ходят по снегу – будет тепло;

солнце в этот день – январь будет ясным и морозным;

какая погода в этот день и 11 следующих дней – такая будет каждый месяц грядущего года;

В народном календаре 26 декабря – праздник Бабьи каши. В этот день принято благодарить не только Деву Марию за рождение Спасителя и святых, оберегавших Ее и Младенца, но и почитать рожениц и тех, кто помогает матерям при рождении детей – акушеров, а в старину – повитух.

Что нельзя делать сегодня

Нельзя злословить, ругаться, ссориться.

Запрещается варить кисель – в семье будет покойник.

Не стоит покупать веревку – к беде.

Выносить из дома мусор, хлам, выбрасывать разбитую посуду или другие ненужные вещи – по народным поверьям считается, что это может принести несчастье.

Что можно делать сегодня

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к Богородице – просят защитить от бед и невзгод, о мире в семье и на земле, любви, об исцелении и о здоровье детей и близких, а также обращаются со словами благодарности.

В народе Собор Пресвятой Богородицы имел особое значение, так как почитался большим женским праздником. В этот день было принято чествовать беременных, молодых матерей и повитух, которые помогали при родах.

В этот праздник впервые стригут детей, которым исполнился год – чтобы они росли здоровыми и не боялись трудностей.

Также в старину в этот день пекли пироги – часть несли в церковь, часть раздавали роженицам и повитухам.

У кого День 26 декабря именины