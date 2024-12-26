Церковне свято 26 грудня: про що можна просити Богородицю

День, коли славлять Богородицю

Собор Пресвятої Богородиці, що відзначається за новим церковним календарем сьогодні, 26 грудня (8 січня за старим) – це свято, коли прийнято вихваляти і дякувати Богородиці, яка народила Ісуса Христа. Він наголошує на важливості Пресвятої Богородиці як покровительки людства перед Богом і як символ покірності та віри. Цього дня також згадують святих, які брали участь у спасінні Діви Марії та Немовляти.

Це свято офіційно було встановлено у VII столітті, але вже з IV століття цього дня славили Діву Марію як матір Месії. Цього дня у всіх храмах відбуваються святкові богослужіння. Собор Пресвятої Богородиці присвячений не лише Богоматері, але також і близьким Діві Марії та Ісусу. У цей час згадують Йосипа Обручника, дружину Діви Марії, царя Давида, який був земним предком Ісуса Христа, святого Якова, сина від першого шлюбу Йосипа Обручника. Оскільки свято присвячене кільком святим, які брали участь у спасінні Немовляти, то воно називається Собором.

Цього дня у церкві згадують, як наступного дня після народження Ісуса Марії та Йосипу з’явився ангел і попередив, що цар Ірод хоче вбити всіх немовлят Віфлеєму, щоб знищити Месію. Йосип разом з Яковом супроводжував Діву Марію та новонародженого Ісуса до Єгипту, де вони будуть у безпеці.

За юліанським календарем сьогодні день пам’яті мучеників Євстратія, Євгенія, Авксентія, Ореста та Мардарія.

Прикмети на 26 грудня: яким буде наступний рік?

За прикметами дня дивляться, якою буде погода не лише найближчим часом, а й на рік наперед.

сороки ходять снігом – буде тепло;

сонце у цей день – січень буде ясним та морозним;

яка погода у цей день та 11 наступних днів – така буде щомісяця наступного року;

У народному календарі 26 грудня – свято Бабиної каші. Цього дня прийнято дякувати не тільки Діві Марії за народження Спасителя і святих, які оберігали Її та Немовля, але й почитати породіллів і тих, хто допомагає матерям при народженні дітей – акушерів, а за старих часів – повитух.

Що не можна робити сьогодні

Не можна лихословити, сваритися, сваритися.

Забороняється варити кисіль – у сім’ї буде небіжчик.

Не варто купувати мотузку – до біди.

Виносити з дому сміття, мотлох, викидати розбитий посуд чи інші непотрібні речі – за народними повір’ями вважається, що це може принести нещастя.

Що можна робити сьогодні

У православне свято сьогодні звертаються з молитвами до Богородиці – просять захистити від бід та негараздів, про мир у сім’ї та на землі, любов, про зцілення та здоров’я дітей та близьких, а також звертаються зі словами подяки.

У народі Собор Пресвятої Богородиці мав особливе значення, оскільки вважався великим жіночим святом. Цього дня було прийнято вшановувати вагітних, молодих матерів та повитух, які допомагали під час пологів.

У це свято вперше стрижуть дітей, яким виповнився рік – щоб вони росли здоровими та не боялися труднощів.

Також у цей день пекли пироги – частину несли до церкви, частину роздавали породіллям і повитухам.

У кого День 26 грудня іменини