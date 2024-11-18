Церковный праздник 18 ноября 2024 года: традиции, приметы и именины

Праздник по новому стилю

18 ноября по новоюлианскому календарю православные христиане чтят память святых мучеников Платона Анкирского и Романа Антиохийского. Святой Платон родился в городе Анкира (современная Турция) и был известен своей ревностной проповедью христианства. Во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане он отказался отречься от веры и принял мученическую смерть. Святой Роман был диаконом в Антиохии и также погиб за свою веру во время преследований императора Максимиана.

Праздник по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю — день памяти мучеников Галактиона и Эпистимии.

Народный праздник и приметы

В народе этот день называют “Платон и Роман”. Считалось, что если в этот день холодно, то зима будет морозной. Если же была метель, то на Масленицу вся земля будет покрыта снегом. Если вокруг луны видно светлое кольцо, это предвещало снегопад.

Запреты и традиции

Нельзя лениться: это может привести к неудачам в делах.

Избегайте ссор: конфликты в этот день могут затянуться на целый год.

Не употребляйте алкоголь и мясную пищу: это может негативно сказаться на здоровье.

Не делайте крупных покупок: считалось, что они не принесут радости.

Именинники по новому и старому стилю

Именины сегодня по новому церковному календарю отмечают Николай, Платон, Роман.

По старому стилю день ангела у Григория, Гавриила, Тимофея, Памфила, Тихона, Галактиона.

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