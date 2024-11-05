Церковные праздники 5 ноября: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

Церковный праздник сегодня, 5 ноября. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы этого дня верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
5 ноября в церковном календаре — день памяти святых мучеников Галактиона и Эпистимы.
Что это за день
Галактион, римский военный, несмотря на давление и преследования, не отрекся от христианства, за что был обречен на смерть. Его стойкость и преданность стали примером для многих верующих того времени, демонстрируя силу и непоколебимость духа в борьбе за правду.
Эпистима, происходивший из рабской среды, также стал символом несокрушимости веры. Как и Галактион, он отказался отречься от христианства, несмотря на угрозы и мучения.
Что нельзя делать 5 ноября
- Нельзя ругаться и ссориться, особенно с близкими.
- Не следует употреблять алкогольные напитки.
- Запрещается поздно вечером открывать двери в дом.
Народные приметы 5 ноября
- смотрели, какой сегодня день: ветер с севера дует, однако облаков нет — идет похолодание;
- на иве иней — зима будет долгой и холодной;
- иней на всех деревьях — ждите оттепель;
- луна в тумане — непогода не продлится долго;
- снежит — к снежной зиме.
Читайте также: