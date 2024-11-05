Церковные праздники 5 ноября: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

5 ноября в церковном календаре — день памяти святых мучеников Галактиона и Эпистимы.

Что это за день

Галактион, римский военный, несмотря на давление и преследования, не отрекся от христианства, за что был обречен на смерть. Его стойкость и преданность стали примером для многих верующих того времени, демонстрируя силу и непоколебимость духа в борьбе за правду.

Эпистима, происходивший из рабской среды, также стал символом несокрушимости веры. Как и Галактион, он отказался отречься от христианства, несмотря на угрозы и мучения.

Что нельзя делать 5 ноября

Нельзя ругаться и ссориться, особенно с близкими.

Не следует употреблять алкогольные напитки.

Запрещается поздно вечером открывать двери в дом.

Народные приметы 5 ноября

смотрели, какой сегодня день: ветер с севера дует, однако облаков нет — идет похолодание;

на иве иней — зима будет долгой и холодной;

иней на всех деревьях — ждите оттепель;

луна в тумане — непогода не продлится долго;

снежит — к снежной зиме.

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