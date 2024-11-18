Церковне свято 18 листопада 2024 року: традиції, прикмети та іменини

Свято за новим стилем

18 листопада за новоюліанським календарем православні християни вшановують пам’ять святих мучеників Платона Анкірського та Романа Антіохійського. Святий Платон народився в місті Анкірі (сучасна Туреччина) і був відомий своєю ревною проповіддю християнства. Під час гонінь на християн за імператора Діоклетіана він відмовився зректися віри і прийняв мученицьку смерть. Святий Роман був дияконом в Антіохії й також загинув за свою віру під час переслідувань імператора Максиміана.

Свято за старим стилем

Православне свято сьогодні за юліанським календарем – день пам’яті мучеників Галактіона та Епістимії.

Народне свято та прикмети

У народі цей день називають “Платон і Роман”. Вважалося, що якщо цього дня холодно, то зима буде морозною. Якщо ж була завірюха, то на Масницю вся земля буде вкрита снігом. Якщо навколо місяця видно світле коло, це передвіщало снігопад.

Заборони та традиції

Не можна ледарювати: це може призвести до невдач у справах.

Уникайте сварок: конфлікти цього дня можуть затягнутися на цілий рік.

Не вживайте алкоголь та м’ясну їжу: це може негативно вплинути на здоров’я.

Не робіть великі покупки: вважалося, що вони не принесуть радості.

Іменинники за новим та старим стилем

Іменини сьогодні за новим церковним календарем відзначають Микола, Платон, Роман.

За старим стилем день ангела у Григорія, Гавриїла, Тимофія, Памфіла, Тихона, Галактіона.

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