Церковне свято 18 листопада 2024 року: традиції, прикмети та іменини

Сьогодні, 18 листопада 2024 року православні за новим календарем вшановують пам’ять мучеників Платона Анкірського та Романа Антіохійського. Також читайте про свято за старим стилем, народні прикмети цього дня.
Свято за новим стилем
18 листопада за новоюліанським календарем православні християни вшановують пам’ять святих мучеників Платона Анкірського та Романа Антіохійського. Святий Платон народився в місті Анкірі (сучасна Туреччина) і був відомий своєю ревною проповіддю християнства. Під час гонінь на християн за імператора Діоклетіана він відмовився зректися віри і прийняв мученицьку смерть. Святий Роман був дияконом в Антіохії й також загинув за свою віру під час переслідувань імператора Максиміана.
Свято за старим стилем
Православне свято сьогодні за юліанським календарем – день пам’яті мучеників Галактіона та Епістимії.
Народне свято та прикмети
У народі цей день називають “Платон і Роман”. Вважалося, що якщо цього дня холодно, то зима буде морозною. Якщо ж була завірюха, то на Масницю вся земля буде вкрита снігом. Якщо навколо місяця видно світле коло, це передвіщало снігопад.
Заборони та традиції
- Не можна ледарювати: це може призвести до невдач у справах.
- Уникайте сварок: конфлікти цього дня можуть затягнутися на цілий рік.
- Не вживайте алкоголь та м’ясну їжу: це може негативно вплинути на здоров’я.
- Не робіть великі покупки: вважалося, що вони не принесуть радості.
Іменинники за новим та старим стилем
Іменини сьогодні за новим церковним календарем відзначають Микола, Платон, Роман.
За старим стилем день ангела у Григорія, Гавриїла, Тимофія, Памфіла, Тихона, Галактіона.
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