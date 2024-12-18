Церковне свято 18 грудня: що потрібно купити у Модестів день і що заборонено сьогодні

Святитель Модест: все життя присвятив Богу

Модест народився у VII столітті у місті Севастії Каппадокійській (Мала Азія). Виховували його у християнських традиціях, і він із ранніх років вирішив присвятити своє життя служінню Богу. Коли Модест подорослішав, то постригся у ченці.

Спочатку він став настоятелем монастиря святого Феодосія Великого (в Палестині). Саме в цей час розгорілася війна з перським царем Хозроєм, під час якої було вбито 90 тисяч християн, а християнські храми зруйновано. Єрусалимський патріарх Захарія та інші разом із Хрестом Господнім потрапили в полон. Тому Модесту доручили тимчасово керувати Єрусалимською Церквою. Він почав відновлювати зруйновані святині, відновив храм Гробу Господнього і став патріархом Єрусалимської церкви. Помер святитель у глибокій старості, йому було 97 років.

За старим церковним календарем сьогодні день пам’яті преподобного Сави Освяченого.

Про що говорять прикмети на 18 грудня

Прикмети дня говорять про те, якою буде погода найближчими днями та зимою:

мороз у цей день – залишок зими буде сніговим та теплим;

снігирі співають – до снігопаду;

вітер західний або південно-західний – до потепління;

сніг осів під ногами – чекай відлиги.

У народі 18 грудня свято Модестів день. За старих часів казали: «Який Модест, такий буде і червень місяць».

Що не можна робити сьогодні

Заздрити, злитися і мстити.

Відмовляти людям або тваринам.

Порушувати правила посту.

У минулі часи вважалося, що в цей день гуляє нечисть, тому заборонялося залишати на видному місці ножі.

У минулі часи вважалося, що в цей день гуляє нечисть, тому заборонялося залишати на видному місці ножі. Не можна викидати залишки їжі – з ними можна викинути з дому удачу.

У жодному разі не можна брати і давати гроші в борг, інакше весь рік пройде в боргах.

Що можна робити сьогодні

Святого Модеста вважають покровителем худоби, тому святителю також моляться про захист тварин від холоду, голоду та загибелі, а також про благополуччя та процвітання господарства.

Згідно з народними прикметами, щоб залучити в будинок багатство, сьогодні потрібно купити новий віник, обв’язати його червоною стрічкою і поставити в кутку. Також у народі кажуть, що якщо сьогодні чхнути, то наступний рік буде щасливим.

У кого День ангела 18 грудня