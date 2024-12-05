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Церковный праздник 5 декабря: что можно, а чего нельзя делать в Саввин день

Церковный праздник 5 декабря: что можно, а чего нельзя делать в Саввин день

Сегодня, 5 декабря 2024 года, православная церковь вспоминает (по новому церковному календарю) Савву Освященного, чудотворца. В народном календаре это – Саввин день. О традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня по старому стилю – читайте в материале «Одесской жизни».

Кто такой преподобный Савва Освященный

Сегодня, 5 декабря, по новому календарю (18 декабря по старому) – день памяти преподобного Саввы Освященного.

Савва Освященный жил в V веке, в Каппадокии (ныне – территория Турции). Когда ему исполнилось 8 лет, он поступил в монастырь поблизости и прожил там 10 лет. Родители уговаривали юношу вернуться и жениться, но он решил посвятить жизнь Богу.

Савва так преуспел в посте и молитвах, что получил дар чудотворения – мог исцелять людей от тяжких болезней и прогонять бесов. Еще через десять лет он отправился в Иерусалим, где поселился в монастыре старца Феоктиста с очень строгим уставом. Там 5 лет Савва провел в затворе в пещере.

Преподобный Евфимий – известный старец, молитвенник и чудотворец – стал духовным наставником Саввы. После смерти старца ученики потянулись к Савве. Он основал обитель, которая стала называться «Великая Лавра». В разное время в ней подвизались известные христианские праведники. Также преподобный Савва написал первый устав церковных служб – он до сих пор используется в православной церкви.

Преподобный Савва умер 5 декабря 532 года в возрасте 93 лет.

По старому церковному календарю сегодня день памяти святого Прокопия и благоверного князя Ярополка Изяславича.

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О чем говорят приметы на 5 декабря

Одесский пляж зимой

По приметам дня можно судить, какой выдастся зима и будет погода:

  • теплая погода в этот день – зима будет долгой и снежной;
  • на улице мороз – жди оттепель и снег с дождем;
  • галки и вороны собираются в большие стаи – выпадет снег, а если садятся на землю – будет оттепель.

В народе 5 декабря – праздник Саввин день, Савва. Считается, что Савва продолжает Варварино дело, и мороз крепчает.

Что нельзя делать сегодня

  • Категорически запрещается конфликтовать, ссориться, ругаться, потому что ссора затянется надолго, а то и навсегда.
  • Не следует начинать никаких важных дел, особенно мужчинам – считается, что все они не увенчаются успехом.

Что можно делать 5 декабря

  • В православный праздник сегодня обращаются к преподобному Савве с просьбами о благополучии в семье и чтобы Бог дал детей.
  • Это благоприятный день, чтобы провести его дома, в кругу близких и родных людей. В этот день люди стараются быть добрее друг к другу.
  • А еще Саввин день считается благоприятным для сватовства – считается, что брак будет крепким.
  • Есть и одна особая примета: считается, если в этот день положить под подушку монету, то деньги потекут в дом рекой и можно забыть о финансовых проблемах.

У кого именины 5 декабря

  • Именины сегодня отмечают Захар, Илья, Геннадий, Сергей.
  • По старому стилю день ангела у Ивана, Петра, Максима, Владимира, Архипа, Федора, Михаила, Павла, Алексея.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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