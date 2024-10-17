Церковный праздник 17 октября: как не навлечь на себя бедность

Пророк Осия: обличал беззаконие израильтян

17 октября по новому церковному календарю (30 октября по старому) – день памяти святого пророка Осии. Он жил в XI веке до Рождества Христова и был пророком в царстве Израиль. Осия был сыном Беэла, и его братом был другой известный пророк – Исаия.

Осия был известен своими пророчествами, направленными на восстановление веры и духовной жизни народа Израиля. Он призвал израильтян вернуться к Богу и покинуть идолопоклонство. Его пророчества были очень сильными и впечатляющими и оказали большое влияние на народ. Осия также был известен своим пророчеством о будущем Израиля, где он предсказал, что народ будет подвергнут разрушительным вторжениям, но впоследствии Бог восстановит его и дарит мир и благоденствие.

Кроме этого, Осия предсказал возвращение Христа из Египта, его воскрешение на тридцатый день и победу над смертью. Все эти пророчества есть в книгах Священного Писания.

После себя пророк Осия оставил книгу пророческих посланий. Осия – единственный пророк Израиля, который оставил письменные пророчества.

По старому стилю сегодня день памяти священномученика Иерофея, епископа Афинского.

Приметы на 17 октября: что предвещает скорую непогоду

Приметы на сегодняшний день помогут предсказать, скоро ли будет зима и какой будет погода в ближайшее время:

иней с утра – в ближайшие дни будет солнечная и сухая погода;

неожиданно запели снегири – жди ненастья;

вороны собрались в стаи и сидят, нахохлившись – погода испортится;

береза еще не сбросила листья – зимы еще не будет;

небо на закате красное – к сильному ветру.

В народном календаре 17 октября – праздник Осия Колесник. Прозвали его так, потому что с этого дня снимали колеса с летних телег, чинили и прятали до весны, а взамен доставали сани.

Что нельзя делать 17 октября

Не следует выливать воду после купания ребенка на улицу – будет плохо спать.

Не смотрите в глаза нищим – навлечете бедность.

Запрещается тратить много денег.

Не стоит отправляться в дальнюю дорогу, а также брать деньги в долг — вернуть их будет трудно.

Также в этот день лучше не начинать новых дел и не строить планов, а тем более о них рассказывать, так как ничего не сбудется.

Что можно делать 17 октября

Пророк Осия любил порядок и тишину, поэтому все важные вопросы и заботы лучше отложить на потом. Женщинам в этот день советуют больше отдыхать, чтобы сберечь здоровье.

Также пророка знали, как доброго человека, поэтому приметы рекомендуют в день святого сделать три добрых дела. Неважно, что именно: помочь по хозяйству кому-то из соседей, сходить в магазин, угостить домашней выпечкой, накормить бездомных животных, перевести пожилого человека через дорогу и т. д. Считается, что после этого все дела пойдут в гору, а в доме всегда будут деньги.

В этот день наши предки обязательно готовили на ужин блюдо из курятины. Птица символизировала изобилие и счастье. А чтобы поправить здоровье, ели куриное сердце.

У кого именины 17 октября

Именины сегодня по новому церковному календарю отмечают Юлиан, Кузьма, Леонтий, Анатолий, Андрей, Иосиф, Антон, Александр, Сергей.

По старому стилю именины празднуют Петр, Яков, Тихон, Николай, Владимир, Дмитрий, Михаил, Павел, Василий, Вероника.

Талисманом человека, рожденного 17 октября, является яркий полудрагоценный камень циркон. В древности из циркона создавали амулеты, наделяя их особой властью. Верили, что они наделяют хозяина незаурядной интуицией.