Церковный праздник 17 октября: как не навлечь на себя бедность

В этот день, 17 октября 2024 года, православные христиане чтят память святого пророка Осии. А еще с этим днем связано немало интересных примет.
Пророк Осия: обличал беззаконие израильтян
17 октября по новому церковному календарю (30 октября по старому) – день памяти святого пророка Осии. Он жил в XI веке до Рождества Христова и был пророком в царстве Израиль. Осия был сыном Беэла, и его братом был другой известный пророк – Исаия.
Осия был известен своими пророчествами, направленными на восстановление веры и духовной жизни народа Израиля. Он призвал израильтян вернуться к Богу и покинуть идолопоклонство. Его пророчества были очень сильными и впечатляющими и оказали большое влияние на народ. Осия также был известен своим пророчеством о будущем Израиля, где он предсказал, что народ будет подвергнут разрушительным вторжениям, но впоследствии Бог восстановит его и дарит мир и благоденствие.
Кроме этого, Осия предсказал возвращение Христа из Египта, его воскрешение на тридцатый день и победу над смертью. Все эти пророчества есть в книгах Священного Писания.
После себя пророк Осия оставил книгу пророческих посланий. Осия – единственный пророк Израиля, который оставил письменные пророчества.
По старому стилю сегодня день памяти священномученика Иерофея, епископа Афинского.
Приметы на 17 октября: что предвещает скорую непогоду
Приметы на сегодняшний день помогут предсказать, скоро ли будет зима и какой будет погода в ближайшее время:
- иней с утра – в ближайшие дни будет солнечная и сухая погода;
- неожиданно запели снегири – жди ненастья;
- вороны собрались в стаи и сидят, нахохлившись – погода испортится;
- береза еще не сбросила листья – зимы еще не будет;
- небо на закате красное – к сильному ветру.
В народном календаре 17 октября – праздник Осия Колесник. Прозвали его так, потому что с этого дня снимали колеса с летних телег, чинили и прятали до весны, а взамен доставали сани.
Что нельзя делать 17 октября
- Не следует выливать воду после купания ребенка на улицу – будет плохо спать.
- Не смотрите в глаза нищим – навлечете бедность.
- Запрещается тратить много денег.
- Не стоит отправляться в дальнюю дорогу, а также брать деньги в долг — вернуть их будет трудно.
- Также в этот день лучше не начинать новых дел и не строить планов, а тем более о них рассказывать, так как ничего не сбудется.
Что можно делать 17 октября
- Пророк Осия любил порядок и тишину, поэтому все важные вопросы и заботы лучше отложить на потом. Женщинам в этот день советуют больше отдыхать, чтобы сберечь здоровье.
- Также пророка знали, как доброго человека, поэтому приметы рекомендуют в день святого сделать три добрых дела. Неважно, что именно: помочь по хозяйству кому-то из соседей, сходить в магазин, угостить домашней выпечкой, накормить бездомных животных, перевести пожилого человека через дорогу и т. д. Считается, что после этого все дела пойдут в гору, а в доме всегда будут деньги.
- В этот день наши предки обязательно готовили на ужин блюдо из курятины. Птица символизировала изобилие и счастье. А чтобы поправить здоровье, ели куриное сердце.
У кого именины 17 октября
- Именины сегодня по новому церковному календарю отмечают Юлиан, Кузьма, Леонтий, Анатолий, Андрей, Иосиф, Антон, Александр, Сергей.
- По старому стилю именины празднуют Петр, Яков, Тихон, Николай, Владимир, Дмитрий, Михаил, Павел, Василий, Вероника.
Талисманом человека, рожденного 17 октября, является яркий полудрагоценный камень циркон. В древности из циркона создавали амулеты, наделяя их особой властью. Верили, что они наделяют хозяина незаурядной интуицией.