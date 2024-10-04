Что отмечает церковь 4 октября: праздники, почитание святых, приметы и чего нельзя делать

4 октября православные чтят память святого священномученика Ерофея, епископа Афинского.

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Что это за день

Он был одним из мудрых ареопагитских советников, который обратился в христианство благодаря проповедям апостола Павла. Приняв христианскую веру, Ерофей стал первым епископом Афин, где активно распространял учение Христа среди своих соотечественников. Его деятельность стала ключевой в развитии ранней христианской общины в этом регионе.

Особенно значимым событием в жизни святого Ерофея стало его пребывание в Иерусалиме на похоронах Пресвятой Богородицы. Это свидетельствует о его близости к первым последователям Христа и подтверждает его важную духовную роль в становлении Церкви. Его фигура почитаема за непоколебимую веру и преданность служению, что вдохновляет верующих по сей день.

Что нельзя делать 4 октября

Не следует думать о плохом, говорить в негативном ключе.

Нельзя идти в лес — заблудитесь.

Запрещается пускать в дом незнакомых людей.

Народные приметы 4 октября

смотрели, какой сегодня день: пасмурная погода — такой она будет целый месяц;

сильный ветер — к суровой зиме;

под вечер потеплело — зимой выпадет много снега;

у березы листья пожелтели лишь вверху — к теплой и ранней весне.

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