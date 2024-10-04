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Что отмечает церковь 4 октября: праздники, почитание святых, приметы и чего нельзя делать

Что отмечает церковь 4 октября: праздники, почитание святых, приметы и чего нельзя делать

Церковный праздник сегодня, 4 октября. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

4 октября православные чтят память святого священномученика Ерофея, епископа Афинского.

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Что это за день

Он был одним из мудрых ареопагитских советников, который обратился в христианство благодаря проповедям апостола Павла. Приняв христианскую веру, Ерофей стал первым епископом Афин, где активно распространял учение Христа среди своих соотечественников. Его деятельность стала ключевой в развитии ранней христианской общины в этом регионе.

Особенно значимым событием в жизни святого Ерофея стало его пребывание в Иерусалиме на похоронах Пресвятой Богородицы. Это свидетельствует о его близости к первым последователям Христа и подтверждает его важную духовную роль в становлении Церкви. Его фигура почитаема за непоколебимую веру и преданность служению, что вдохновляет верующих по сей день.

Что нельзя делать 4 октября

  • Не следует думать о плохом, говорить в негативном ключе.
  • Нельзя идти в лес — заблудитесь.
  • Запрещается пускать в дом незнакомых людей.

Народные приметы 4 октября

  • смотрели, какой сегодня день: пасмурная погода — такой она будет целый месяц;
  • сильный ветер — к суровой зиме;
  • под вечер потеплело — зимой выпадет много снега;
  • у березы листья пожелтели лишь вверху — к теплой и ранней весне.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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